Probabili formazioni Monza-Roma, Mou cambia ancora: la scelta su Dybala

La Roma si prepara ad affrontare il Monza. Le ultime sulle formazione di Mourinho, che stupisce: Dybala verrà gestito in questo modo.

Il sogno Champions, nonostante la sconfitta con l’Atalanta ed il successivo pareggio con il Milan, è ancora vivo. La strada per arrivare ad ottenere lo storico passo, però, si è fatta tutta in salita. Ecco perché oggi la Roma, sul campo del Monza, proverà ad ottenere una vittoria fondamentale per risalire in classifica mettersi al riparto dagli assalti delle rivali.

I giallorossi, al momento, sono quarti insieme ai rossoneri e all’Inter a quota 57 punti: 3 in meno rispetto alla Juventus terza mentre la Lazio seconda è a +5. La corsa, a 6 partite dalla conclusione del torneo, è quindi quanto mai aperta ma riuscire a sbancare l’U-Power Stadium non si preannuncia facile per almeno un paio di motivi. In primis, l’ottimo rendimento della formazione di Raffaele Palladino, salita all’ottavo posto grazie ai 3 successi di fila ottenuta ai danni dell’Inter, della Fiorentina e dello Spezia.

José Mourinho, inoltre, è alle prese con una vera e propria emergenza che lo ha costretto a ridisegnare ex novo la formazione titolare. L’elenco dei indisponibili contiene diverse colonne portanti dei capitolini: mancherà, ad esempio, Nemanja Matic (squalificato). Out, per infortunio, pure Chris Smalling, Andrea Belotti, Diego Llorente e Rick Karsdorp. Tutti, in ogni caso, prenderanno parte alla trasferta: mai come in questo caso, infatti, c’è bisogno di fare gruppo di fronte alle avversità.

Roma, la formazione anti-Monza

L’undici titolare studiato nelle scorse ore prevede in difesa il trio composto da Zeki Celik, Gianluca Mancini e Roger Ibanez con Nicola Zaleski esterno destro e Stephan El Shaarawy sul versante opposto. In mezzo al campo spazio ad Edoardo Bove e all’imprescindibile Bryan Cristante.

L’unica punta sarà Tammy Abraham sostenuto, come spiegato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, da Lorenzo Pellegrini e da Ola Solbakken. Paulo Dybala andrà in panchina ma non è ancora chiaro quale sarà il suo minutaggio. L’elenco dei convocati, infine, contiene pure il nome del Primavera Corentin Louakima, centrale di professione che all’occorrenza può essere impiegato anche sulla destra. L’emergenza è totale ma Mou ci crede. Servirà battere il Monza per continuare a cullare il sogno Champions.