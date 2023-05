Serie A, lascia il campo in lacrime: stop e stagione finita

Il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco in barella durante la gara valida per la 33ª giornata di campionato

Dopo il fine settimana il campionato di Serie A è ripreso con il turno infrasettimanale per la trentatreesima giornata, che va in scena tra oggi e domani. Osimhen e compagni scenderanno in campo contro l’Udinese per la partita che decreterà la vittoria o meno dello scudetto con 5 giornate di anticipo. Gli uomini di Spalletti, infatti, sono riusciti a mettere diversi punti di distacco dalla seconda in classifica e la vittoria è ormai in tasca.

Le squadre in campo in questo momento sono otto e tra queste ce ne sono due che interessano alla Roma. Si tratta di Atalanta e Juventus, che sono in corsa per l’accesso in Champions League tramite il quarto posto. Il primo gradino al di sotto del podio, infatti, vale l’accesso alla competizione per la coppa dalle grandi orecchie e molti club si stanno dando battaglia. I punti che dividono i bianconeri dai bergamaschi, poi, sono solo 7, con in mezzo ben quattro squadre.

I due club stanno affrontando rispettivamente Spezia e Lecce che invece stanno lottando per la salvezza nella massima serie. Le partite, quindi sono molto importanti perché nessuna delle squadre ha intenzione di regalare punti all’avversaria, visto che potrebbero cambiare le sorti della stagione in questo finale di campionato.

Serie A, brutto infortunio e sostituzione immediata

Anche se la partita dovesse andare bene per la Juventus, che grazie ai tre punti riuscirebbe a mantenere la posizione in classifica, al vittoria sarebbe a metà peer Massimiliano Allegri. L’allenatore, infatti, ha dovuto sostituire un suo giocatore per infortunio nel primo tempo.

Si tratta di Mattia De Sciglio, terzino destro del club torinese che ha avuto la peggio in un contrasto con Banda. L’esterno difensivo ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e in barella dopo essere rimasto puntato a terra con la gamba. Una dinamica che non lascia presagire nulla di buono per l’ex Milan che potrebbe aver terminato qui la sua stagione.