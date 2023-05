Ultimatum e nuovo esonero in Serie A: già pronto il sostituto

Ultimo appello e nuovo esonero in vista in Serie A. La panchina è sempre più in bilico, mentre il club si trova in un momento drammatico non solo dal punto di vista sportivo

Il campionato italiano è entrato nella volata finale, si attendono i primi verdetti ufficiali. Quest’oggi si aprirà la trentatreesima giornata di Serie A, ultimo turno infrasettimanale della stagione. La Roma tornerà in campo in trasferta a Monza, José Mourinho ha scelto di fare quadrato intorno alla squadra giallorossa, convocando anche Matic squalificato e i tanti infortunati nella gara in terra brianzola. Nel frattempo sembra dietro l’angolo un nuovo esonero nel massimo campionato italiano.

Sei giornate separano la Serie A dalla fine della stagione 2022-23. Il Napoli di Luciano Spalletti sta per festeggiare l’aritmetica conquista del terzo Scudetto della sua storia. I partenopei potranno celebrare già questa sera, se la Lazio di Sarri non dovesse vincere in casa contro il Sassuolo. Proprio i biancocelesti sono in corsa per il piazzamento in Champions League, insieme alla Juventus terza ed al trio formato dalla Roma e dalle due milanesi, a pari punti dietro i bianconeri. Anche l’Atalanta di Gasperini potrebbe tornare in corsa per il quarto posto, inseguendo a meno due punti il terzetto che comprende i giallorossi. Nel frattempo è ancora aperta la lotta alla salvezza, ma in casa Sampdoria si respira un clima decisamente complicato per mister Dejan Stankovic.

Serie A, esonero in vista per Stankovic: la Sampdoria ha scelto il sostituto

Il tecnico serbo è stato vicinissimo all’esonero, poi la situazione è parzialmente rientrata e Dejan Stankovic ha diretto l’allenamento della Sampdoria in vista della sfida interna contro il Torino. I blucerchiati, fanalino di coda in Serie A, starebbero già pensando al post Stankovic e proprio la sfida contro i granata sarà decisiva in tal senso.

Secondo quanto evidenziato da “Il Secolo XIX” la società ligure ha scelto il tecnico della Primavera blucerchiata, Felice Tufano. Nella giornata di ieri il presidente Marco Lanna ha tenuto un colloquio con l’allenatore della formazione giovanile. Sfida col Torino decisiva per la panchina di Stankovic, mentre si temono nuove proteste da parte dei tifosi blucerchiati. Inoltre la Sampdoria ha pesanti problemi economici, gli stipendi dei calciatori sono fermi da novembre.