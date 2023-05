Attacco a Mourinho, comunicato UFFICIALE: “Grave e inaccettabile”

Non si placano le polemiche dopo le parole di José Mourinho in seguito a Monza-Roma. C’è il comunicato ufficiale, nel mirino lo Special One: “Dichiarazioni gravi e inaccettabili”

La parole di José Mourinho nel post partita di Monza-Roma hanno alzato un nuovo polverone. Il tecnico portoghese ha alzato la voce contro il direttore di gara Chiffi, lanciando anche un messaggio diretto alla società giallorossa. Lo Special One non ha usato messe misure nei confronti dell’arbitraggio della sfida di ieri, etichettando Chiffi come “Un arbitro scarso” e non solo. A poche ore dalla sfuriata del tecnico della Roma arriva un duro comunicato ufficiale nei confronti delle parole del portoghese.

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, risponde con durezza alle parole di ieri sera di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, dopo il deludente pareggio della Roma in casa del Monza, aveva rivelato di essersi dotato di un microfono in quel di Monza: “Ho registrato tutto da quando sono partito nello spogliatoio a quando sono rientrato.” Queste dichiarazioni, e non solo, hanno spinto la procura della FIGC ad aprire un’indagine nei confronti del tecnico giallorosso. Mentre il presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri, attacca le dichiarazioni del tecnico portoghese.

Ulivieri (AIAC) attacca Mourinho dopo Monza-Roma: “Dichiarazioni gravi e inaccettabili”

Il comunicato di Ulivieri mette nel mirino le parole dello Special One: “Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili.” Il numero uno dell’Assoallenatori non ha digerito quanto accaduto a Monza: “Ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti.”

Il duro comunicato di Ulivieri prosegue: “Onorabilità e garanzie per ogni tesserato debbono essere assicurati dagli organismi preposti.” Il presidente dell’AIAC conclude: “Giusto un mese fa l’Aiac aveva applaudito Mourinho, per il suo gesto rivolto ai propri tifosi, in sostegno di Stankovic, che veniva insultato. E’ questa l’immagine che vorremmo venisse coltivata da un allenatore di simile carisma.“