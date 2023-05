Roma, ufficiale: la Procura Figc ha aperto un’indagine

Continua a far discutere l’intervista post Monza-Roma in cui Mourinho attacca l’arbitro Chiffi. La Figc ha aperto un’indagine.

Un pareggio ricco di polemiche, che rende ancora più in salita la strada che porta ad un piazzamento in zona Champions League. Giornata di riflessioni oggi in casa Roma, reduce dall’1-1 maturato in casa del Monza che ha fatto scivolare fuori dalle prime 4 della classifica i giallorossi.

La squadra di José Mourinho, falcidiata da una sequela quasi infinita di infortuni che ha reso indisponibili numerosi titolari, ha dato tutto in campo passando in vantaggio grazie alla rete di Stephan El Shaarawy. A riportare il punteggio in parità, poco dopo, ci ha poi pensato Luca Caldirola. A nulla, in seguito, sono valsi gli assalti finali dei capitolini che ora, per mantenere vivo il sogno di strappare il pass per la competizione europea, saranno chiamati a fare bottino pieno contro l’Inter.

Una sfida che si preannuncia quanto mai complicato, per diversi motivi. I nerazzurri, ad esempio, scoppiano di salute come testimoniato dalle 4 vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions. La Roma, inoltre, nell’occasione non potrà disporre di El Shaarawy (infortunato) e Zeki Celik espulso a pochi minuti dal fischio finale. Proprio il cartellino rosso rimediato dall’ex Lille ha fatto infuriare Mourinho il quale, a breve, rischia di subire un nuovo provvedimento disciplinare. Ma andiamo con ordine.

Roma, scatta l’indagine nei confronti di Mourinho

Il mister originario di Setubal, nell’immediato post-match, si è scagliato contro l’arbitro Chiffi. “Giocare con il peggior arbitro della mia carriera è dura, e ne ho visti di arbitri scarsi. Tecnicamente è orribile, dal punto di vista umano non è empatico con nessuno, ha dato un rosso ad un calciatore che è scivolato”.

Parole forti, non passate inosservate. La Procura della Figc, stando a quanto riportato dall’Ansa, ha aperto infatti un’indagine per le dichiarazioni di Mourinho contenenti “giudizi lesivi” nei confronti del fischietto. Nelle prossime ore gli inquirenti provvederanno quindi ad acquisire i video e gli audio dell’intervista in questione, in modo tale da fare piena luce sulla vicenda. Nel mirino, in maniera inevitabile, finirà anche la Roma a titolo di “responsabilità oggettiva”. Al match di sabato contro l’Inter mancano ancora diverse ore ma il clima, a Trigoria, è infuocato.