Calciomercato Roma, Abraham snobbato: puntano il grande ex

La Roma riflette in vista del mercato e valuta la posizione di Abraham. Un club interessato alla punta si è tirato indietro.

La Roma, nel corso della sessione estiva del mercato, proverà ad accontentare José Mourinho ed allestire una rosa ancora più competitiva ad alti livelli. Ogni colpo in entrata, però, andrà studiata nei minimi dettagli per evitare di incorrere in sanzioni da parte della Uefa. In primis, quindi, sarà necessario incamerare quante più risorse economiche possibili.

I giallorossi, come noto, saranno chiamati ad ottenere 55 milioni tramite le cessioni. Un ammontare che il direttore generale Tiago Pinto vorrebbe raggiungere limitando a due le operazioni in uscita riguardanti i titolari. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I Colchoneros, tra luglio ed agosto, rivoluzioneranno il proprio pacchetto arretrato e dopo aver strappato il sì di Caglar Soyuncu si sono portati in pole position per il brasiliano.

I contatti sono scattati, con il manager giallorosso che ha fissato a 30 milioni il prezzo del suo cartellino. Possibile, inoltre, l’addio di Tammy Abraham andato incontro ieri ad un’altra serata complicata. Per l’inglese da tempo ormai si parla di un possibile ritorno in Premier League ma le numerose prestazioni negative ed il bottino in chiaroscuro (9 gol in 46 apparizioni) hanno raffreddato l’interesse di molte delle squadre iscrittesi alla corsa.

Roma, si complica la cessione di Abraham

Il Chelsea, ad esempio, avrebbe la facoltà di riportarlo alla base versando nelle casse giallorosse 70 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dai Blues che, in questi giorni, stanno invece valutando l’idea di puntare ancora una volta su Romelu Lukaku.

A confermarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’: Mauricio Pochettino, ad un passo dal diventare il nuovo allenatore dei londinesi, avrebbe infatti chiesto alla dirigenza di mantenere in rosa il belga. L’argentino, per il suo stile di gioco, necessita di un numero 9 forte fisicamente in grado di fare reparto da solo. Lukaku, in tal senso, rappresenta il nome ideale nonché l’unico elemento della rosa in possesso delle caratteristiche richieste. Con la defezione degli inglesi, restano in corsa l’Aston Villa ed il Newcastle, rispettivamente settimo e terzo in Premier. Più indietro il Manchester United, che ha puntato il mirino su Harry Kane e Lautaro Martinez. Pinto, intanto, ha fissato il prezzo: per acquistare Abraham serviranno almeno 50 milioni.