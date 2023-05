Calciomercato Roma, Abraham torna in Premier: addio ‘scontato’

Un club della Premier League ha messo gli occhi su uno dei top player della Roma. Il direttore generale Tiago Pinto ha fissato il prezzo.

Il primo colpo, ovvero Houssem Aouar, è stato già piazzato ma la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nel corso della sessione estiva del mercato il club cercherà di portare nella capitale ulteriori elementi di qualità, in grado di rendere la rosa più competitiva. I prossimi colpi in entrata, però, dovranno essere finanziati dalle cessioni.

I giallorossi, come noto, dovranno incamerare circa 55 milioni tramite le cessioni per evitare di incappare nelle sanzioni della Uefa nell’ambito del settlement agreement. Qualche titolare, stando così le cose, dovrà inevitabilmente partite. Due, in particolare, i calciatori in lista di sbarco. Il primo è Roger Ibanez, finito nel radar dell’Atletico Madrid. I Colchoneros intendono rifondare il pacchetto arretrato e, dopo aver strappato il sì di Caglar Soyuncu, puntano a prendere anche il brasiliano.

I primi contatti tra le parti sono scattati, con l’operazione che può chiudersi sulla base di 30 milioni. Tra i cedibili è stato inserito pure Tammy Abraham, chiamato a riscattarsi dopo una stagione fin qui in chiaroscuro. L’inglese nelle ultime 3 partite di campionato ha segnato due gol, lanciando incoraggianti segnali di ripresa, ed oggi cercherà di trascinare i propri compagni contro il Monza ma intanto un club straniero ha cominciato a muoversi nei suoi confronti.

Roma, Abraham nel mirino dell’Aston Villa

Si tratta dell’Aston Villa attualmente settima in Premier League a -2 dal Liverpool quinto e a 9 punti dal Manchester United quarto. I ‘Villains’ hanno messo nel mirino Abraham da ormai diverso tempo e a breve proveranno a farsi avanti, con l’obiettivo di riportarlo in Inghilterra.

Pinto intanto, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per ingaggiare l’attaccante, autore di 9 reti e 7 assist in 45 apparizioni complessive, servirà una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni. Ora resta da vedere quale sarà la risposta dell’Aston Villa che, nella corsa per Abraham, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Newcastle terzo. La Roma, in attesa di offerte ufficiali, si è attivata sondando il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto della punta. Piace, in tal senso, il profilo di Roberto Firmino che il primo luglio lascerà a parametro zero il Liverpool. Occhi puntati pure su Alvaro Morata che verrà escluso dal progetto tattico 2023/24 dell’Atletico Madrid. Possibile, infine, l’arrivo di Mateo Retegui intenzionato a trasferirsi in Serie A.