Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e addio: “È pronto”

L’obiettivo di calciomercato della Roma è pronto a lasciare la squadra dopo il probabile addio a fine stagione tra qualche mese

La Roma si sta muovendo per cercare di preparare al meglio il calciomercato estivo, con José Mourinho e i Friedkin che hanno intenzione di lottare per palcoscenici più alti. Il tecnico portoghese è stato preso proprio per cominciare a un cammino vincente cominciato nel 2021 con l’approdo dello Special One. Il cammino dell’ex Real Madrid è stato segnato subito da un trofeo, ovvero la vittoria della Conference League, arrivata a maggio.

Il trofeo della Uefa ha coronato una prima grande stagione che è valsa anche l’approdo in Europa League. La Roma sta lottando per diversi obiettivi in questa stagione e in campionato è ancora in corsa per il quarto posto come minimo. Questo significa accesso nella massima competizione europea per club, ovvero la Champions League. Inoltre, il cammino nelle coppe continentali è arrivato alla semifinale, con il Bayer Leverkusen che affronterà Abraham e compagni tra una decina di giorni.

In vista della prossima stagione, quindi, Pinto dovrà cercare i migliori profili per permettere a Mourinho di raggiungere i suoi obiettivi. Per questo il general manager sta scandagliando il panorama per trovare i migliori affari anche a parametro zero. Questi, infatti, sono molto importanti, come si è visto la scorsa annata, con ben quattro giocatori che sono approdati in giallorosso senza bisogno di pagare il cartellino.

Calciomercato Roma, l’agente non ha dubbi

Uno di questi giocatori che interessa a Tiago Pinto è Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione che con ogni probabilità lascerà la squadra a giugno a parametro zero. Il suo profilo piace sia a Pinto che a Mourinho, che avrebbero già raggiunto un accordo col giocatore.

Un importante indizio sul suo futuro è stato fornito da Fabrizio Ferrari, agente Fifa, intervenuto su TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it. Ferrari ha detto in diretta: “Aouar è un mio pallino da sempre, da quando ha 17 anni. Se venisse in Italia sarei solo contento. Ha giocato in una squadra forte come il Lione, quindi è già abituato a uno stress importante a livello di campionato. Penso possa essere il momento giusto per andare in un altro campionato“.

