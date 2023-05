Calciomercato Roma, intrigo Firmino: altra rivale per Pinto

La Roma monitora la situazione di Firmino. Il brasiliano, che lascerà il Liverpool a parametro zero, piace ad un club straniero.

Riuscire ad ottenere un piazzamento in zona Champions League è ancora possibile. La strada che porta verso l’obiettivo è in salita, visti gli infortuni che hanno falcidiato la rosa, ma il club ci proverà comunque. Avere (o meno) il pass per la manifestazione, infatti, risulterà decisivo nelle trattative riguardanti elementi del calibro di Roberto Firmino.

Il brasiliano rappresenta uno dei principali obiettivi del direttore generale Tiago Pinto, intenzionato a potenziare il reparto offensivo giallorosso. L’attaccante, come noto, al termine della stagione lascerà il Liverpool a parametro zero. I Reds hanno tentato più volte di convincerlo a restare e rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Le varie proposte, così come il pressing di Jurgen Klopp, non hanno però prodotto i risultati sperati.

Firmino, alla luce della concorrenza di Darwin Nunez e del poco spazio ricevuto dal primo minuto, ha scelto di lasciare l’Inghilterra e mettersi alla prova in altri contesti. Ora resta da vedere chi riuscirà a strappare il suo sì. Il Marsiglia, ad esempio, di recente ha provato ad effettuare il blitz ma il classe 1991 ha preso tempo. Effettuerà la sua scelta soltanto più avanti, senza fretta. L’unica certezza, al momento, è il lungo matrimonio che lo lega al Liverpool (iniziato nel luglio 2015) terminerà tra qualche mese.

Roma, aumenta la concorrenza per Firmino

Nel frattempo, la lista delle pretendenti si è allungata fino a comprendere pure il Galatasaray. I turchi, primi nel proprio campionato, in estate perderanno Mauro Icardi destinato a tornare al PSG per poi essere smistato altrove. Da qui la decisione, confermata dal portale ‘Fichajes.net’, di mettere nel mirino Firmino.

Un altro avversario complicato da affrontare per Pinto, che dovrà guardarsi pure dalle offensive dell’Inter e del Barcellona. Firmino, nonostante la forte concorrenza, è riuscito comunque a mettere a segno 11 reti e 5 assist in 33 apparizioni complessive dimostrando di poter essere ancora utile ad una squadra di alto livello. L’offerta economico, insieme al progetto tecnico, faranno la differenza. Serve una strategia vincente, la stessa che ha consentito di convincere Houssem Aouar. José Mourinho incrocia le dita.