Il grande ex conferma: “La Roma lo vuole”

Calciomercato Roma, c’è la conferma del grande ex sull’interesse di Tiago Pinto. Ecco l’annuncio ufficiale, i giallorossi vogliono chiudere per il talento bianconero

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Monza. La squadra giallorossa viene staccata in classifica dall’Inter, ed agganciata dall’Atalanta, quinta insieme a giallorossi e Milan. Lo scontro diretto contro l’Inter di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico rappresenta una vera e propria ultima chiamata per la squadra giallorossa in ottica corsa al quarto posto. La prossima settimana la Roma scenderà in campo anche in Europa League, per la semifinale contro il Bayer Leverkusen.

Il mese di maggio sarà decisivo in vista del bilancio stagionale della Roma. La prima gara si è chiusa con un passo falso nella corsa al quarto posto, con il pareggio per 1-1 in casa del Monza che ha visto l’Inter staccare in classifica i giallorossi. Proprio i nerazzurri saranno ospiti della squadra di José Mourinho allo stadio Olimpico, in un turno chiave per la corsa al piazzamento in Champions League. Lo scontro diretto dell’Olimpico rappresenta una sorta di ultima spiaggia per i giallorossi nella corsa al quarto posto, in attesa delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. In parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, che è in corsa per un talento bianconero nel campionato brasiliano.

Calciomercato Roma, Falcao allo scoperto su Marcos Leonardo: conferma ufficiale

A confermare l’interesse della Roma per Marcos Leonardo è stato Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma. Il Divino ha parlato dell’attaccante 20enne del Santos, accostato sia ai giallorossi che allo Sporting in vista della sessione estiva di calciomercato.

Falcao sul futuro di Marcos Leonardo esce allo scoperto, dopo la sconfitta del Santos in casa del Newell’s Old Boys. Sull’attaccante brasiliano: “Lo vogliono molti club europei, Roma compresa. Ma per ora non sono arrivate proposte. Il nostro presidente è molto serio e fermo e finché non arriva proposta non ne parliamo.” Il grande ex insomma conferma l’interesse dei giallorossi nei confronti del giovane attaccante bianconero, da superare c’è lo scoglio della clausola di uscita, fissata a 100 milioni di euro dal Santos e la concorrenza europea.