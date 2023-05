Inibizione e nuova penalizzazione UFFICIALE: come cambia la classifica

Dopo la decisione dei mesi scorsi, il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di colpire nuovamente il club con una penalizzazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha avuto un bel da farsi negli ultimi mesi con diverse sentenze per regolare il comportamento di alcuni club. La Juventus ha aperto il 2023 nel modo peggiore che un club possa immaginare. I bianconeri, infatti, sono finiti nel mirino della Procura di Torino che ha aperto un’indagine sui conti dei piemontesi, scatenando anche le dimissioni in blocco di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Inizialmente era stato deciso di penalizzare il club con un taglio di 15 punti in classifica, ma poi con al sentenza del 19 aprile è stato accettato il ricorso del club con il bottino che è stato riassegnato. La Juventus è tornata così in piena corsa Champions League, scavalcando tutte le concorrenti. In piedi, però, c’è ancora la sentenza per la manovra stipendi che spaventa il club e tutti i tifosi bianconeri.

Intanto anche le lege minori sono finite sotto l’occhio degli inquirenti con Pergolettese e Triestina che hanno attirato l’attenzione dopo la vittoria dei biancorossi all’ultimo minuto dello scontro. Il successo del club ha causato la retrocessione del Piacenza, che non ha gradito l’esito della gara. Anche la Serie B non è da meno. La Reggina era in corsa per la promozione nella massima serie, ma ora è scivolata a metà classifica a causa della decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato i calabresi.

Inibizione e nuova penalizzazione: il club scende a -7

Proprio gli amaranto sono finiti nel mirino del TFN, che ha deciso di dare una nuova bacchettata sulle mani del club di Filippo Inzaghi, che già nelle scorse settimane era stata penalizzata. Il bottino della squadra in classifica era stato tagliato di ben 3 punti il 17 aprile scorso ed era stata deferita per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

Come riporta la Figc con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club del Sud Italia è stato penalizzato di nuovo con un nuovo taglio di 4 punti. La penalizzazione, come quella precedente, è da scontare nella stagione in corso. Inoltre, è stata disposta anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi.