Roma-Bayer, UFFICIALE: stagione finita

Il giocatore ha annunciato che non potrà prendere parte alla partita di Europa League tra Roma e Bayer, che ci sarà l’11 maggio

La Roma si sta preparando per affrontare al meglio le ultime giornate di campionato con i giallorossi che domenica dovranno sfidare l’Inter. Quello con i nerazzurri è uno scontro diretto per arrivare in Champions League, obiettivo di Lukaku e compagni, che non sono riusciti a ripetere la stagione di due anni fa. Proprio l’attaccante belga, infatti, non ha reso come tutti speravano e proprio il suo impegno è stato messo sotto discussione.

Nelle ultime giornate, però, l’ex Chelsea è riuscito a sbloccarsi e a ritrovare quello smalto che lo ha sempre contraddistinto, per sfortuna della Roma. I giallorossi, invece, nelle ultime giornate non se la stanno passando bene, visti i pareggi con Milan e Monza. In entrambe le partite Pellegrini e compagni erano in vantaggio e sono stati recuperati da un gol con il giocatore avversario che si è ritrovato da solo sul secondo palo.

Prima di queste due partite, però, c’è stata quella con l’Atalanta, in cui i bergamaschi sono riusciti a vincere 3-1. Letali per le sorti dei giallorossi sono stati gli errori di Tammy Abraham e Rui Patricio. Il primo ha dato il via ai nerazzurri per trovare la rete del vantaggio. Il secondo, invece, ha permesso a Koopmeiners di allungare e calare la terza rete che ha annullato definitivamente il gol di Pellegrini che accorciava il risultato.

Roma-Bayer, l’annuncio è ufficiale: “Ormai la mia stagione è finita”

Nelle prossime settimane, poi, c’è anche l’impegno in Europa League con la Roma che gioca contro il Bayer Leverkusen. In vista della gara Mourinho spera di recuperare qualche giocatore infortunato per arrivare al meglio alla partita viste le tante defezioni di questi giorni.

Un giocatore, però, non potrà prendere parte alla semifinale di Europa League. Non è un giocatore qualunque, si tratta di Patrik Schick, che ha annunciato sui social che non ci sarà. “Sfortunatamente, la mia stagione finisce qui“. Parole semplici e dirette quelle dell’ex giocatore giallorosso, che ha dato forfait in queste ultime settimane