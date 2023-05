Roma, emergenza mai vista: annuncio Mourinho su Dybala e Belotti

Roma, emergenza mai vista: solo Matic perché squalificato sicuro di rientrare contro l’Inter. Le ultime su Dybala e Belotti

Una congiura. Problemi su problemi che costringono Mourinho a non poter mai contare davvero sulla formazione migliore. Che costringono lo Special One a non poter mai schierare una formazione decente in questo finale di stagione così importante per la Roma. Ieri si è fatto male ElShaarawy e in più Celik è stato espulso in pieno recupero. Altre due assenze in vista della gara di sabato contro l’Inter, quella che potrebbe anche decidere le sorti dell’intera stagione.

Insomma, gli ultimi due non ci saranno di sicuro, come lo stesso Mou ha annunciato ieri sera in conferenza stampa dopo la gara contro il Monza. Lo stesso tecnico, dopo aver attaccato Chiffi in maniera pesante e dopo aver lanciato anche dei segnali alla società, ha fatto un quadro sulla questione infortunati, spiegando chi ci potrebbe essere e chi invece non ci sarà sicuro, contro i nerazzurri, dopodomani all’Olimpico.

Roma, l’annuncio di Mourinho

“Rientra Matic perché era squalificato oggi. Sugli altri infortunati direi Smalling, Llorente, El Shaarawy e Wijnaldum zero possibilità”. Quindi anche l’olandese non ci sarà, nonostante sui social, qualche giorno fa, abbia pubblicato una foto che lo ha visto sorridente tornare a lavorare con il gruppo. Ma evidentemente non è pronto. Ah, senza dimenticare che non ci saranno, ovviamente, nemmeno Kumbulla e Karsdorp che hanno chiuso in anticipo la loro stagione.

E Dybala? Sulla Joya Mourinho ha parlato così: “Non dico zero per cento per lui e nemmeno per Belotti. Ma non dico nemmeno 50%. È più vicino allo 0% che al 50%”. E, a specifica domanda se Dybala avesse potuto giocare ieri sera almeno una ventina di minuti, la risposta dello Special One fa un quadro delle condizioni dell’argentino: “Non poteva fare un minuto, non poteva fare niente”. Insomma, un altro fine settimana, il prossimo, con un’altra formazione da inventare. E anche stavolta senza mezza difesa con la squalifica di Celik che si aggiunge al quadro generale che fa davvero mettere le mani nei capelli. Sarà durissima.