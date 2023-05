Roma-Inter, con lui al Var non si vince mai: fischia Maresca

Roma-Inter, ufficiale il direttore di gara: il big match dell’Olimpico sarà arbitrato da Maresca. E con Di Paolo al Var non si vince mai

Non c’è tempo di fiatare. Non c’è tempo di pensare a nient’altro che alle partite che, da qui alla fine della stagione. Saranno tutte decisive. E decisiva, probabilmente, sarà quella di sabato contro l’Inter all’Olimpico. Adesso i nerazzurri di Simone Inzaghi, quarti in classifica, sono sopra due punti. Ma in generale, l’impegno fa paura non solo per quelli che sono gli infortunati in casa Roma, ma anche per il momento che gli ospiti stanno vivendo.

Sì, l’Inter arriverà alla partita di sabato forte di tre vittorie di fila in campionato e l’ultima, quella di ieri, senza praticamente sudare contro il Verona distrutto sei a zero al Bentegodi. Una sfida proibitiva per la Roma che non potrà contare né su Celik, squalificato, e nemmeno su El Shaarawy, che si è fatto male. Un punto sugli infortunati lo ha anche fatto Mourinho ieri sera.

Roma-Inter, arbitra Maresca, con Di Paolo al Var non si vince

Nel frattempo sono arrivate anche le designazioni arbitrali. A fischiare sarà Maresca, mentre i due assistenti saranno Imperiale e Bresmes. Quarto uomo Colombo mentre al Var Di Paolo. Avar Paganessi.

L’ultimo precedente con Maresca è quello contro la Juventus, partita vinta dalla squadra di Mourinho grazie alla rete di Mancini a inizio ripresa. Precedentemente era stata la sfida contro l’Udinese, alla Dacia Arena, con annessa sconfitta, l’ultima diretta. Male, invece, il bilancio con Di Paolo al Var: per la Roma con lui sono arrivate sei partite senza vittoria solamente nell’ultima stagione, col precedente della settimana scorsa, contro il Milan, all’Olimpico, quando due minuti dopo la rete di Abraham in pieno recupero è arrivato il gol di Saelemaekers che ha spento i sogni di gloria giallorossi. In generale, spulciando poi anche i dati dell’anno scorso, sono otto le partite consecutive senza vittorie della Roma, con lui al monitor. Male.