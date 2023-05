Squalifica Mourinho, indagine chiusa: la Roma è stata informata

Squalifica Mourinho, la FIGC ha chiuso l’indagine dopo Monza-Roma. La società giallorossa è stata già informata in vista della sfida interna contro l’Inter.

Chiusa l’indagine della Procura della FIGC dopo le parole di José Mourinho al termine di Monza-Roma. Il tecnico giallorosso aveva attaccato il direttore di gara Chiffi, svelando di essersi dotato di un microfono per registrare quanto accaduto all’U-Power stadium tra lui ed il direttore di gara. Ecco le ultimissime sulla possibilità di squalifica nei confronti dello Special One, con la chiusura delle indagini la Roma è stata già informata sui prossimi passi.

L’allenatore della Roma ha alzato la voce contro l’arbitraggio di Daniele Chiffi durante Monza-Roma. Lo Special One ha lanciato un monito anche alla società giallorossa, oltre a svelare di essersi dotato di un microfono per registrare quello che succedeva tra lui ed il direttore di gara. Evidente il richiamo a quanto accaduto con il quarto uomo Serra in casa della Cremonese, mentre anche Ulivieri (pres. Assocalciatori) è intervenuto duramente contro le parole del tecnico della Roma. Un nuovo capitolo nell’infinita lotta tra lo Special One e gli arbitri italiani, che questa volta ha visto la FIGC aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese.

Squalifica Mourinho dopo l’indagine della FIGC: lo scenario in vista di Roma-Inter

A fare luce sulla possibilità di squalifica del tecnico della Roma, in vista della sfida interna contro l’Inter, è stato Angelo Mangiante in diretta a Sky Sport. Il giornalista ha sottolineato come l’indagine della Procura FIGC sia già stata chiusa e come la Roma sia stata informata.

La società giallorossa ora avrà a disposizione una settimana di tempo per preparare la memoria difensiva. I legali giallorossi avranno dunque sette giorni per preparare la difesa del tecnico della Roma. Impossibile dunque immaginarsi lo stesso Mourinho squalificato in vista di Roma-Inter. Il giornalista sottolinea come: “Le interviste post Monza sono state giudicate lesive nei confronti dell’arbitro Chiffi“. Lo Special One sarà dunque in panchina nel big match contro l’Inter, in attesa del giudizio finale dopo il post partita infuocato di ieri sera.