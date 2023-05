Roma a tutti i costi: conto alla rovescia Friedkin, c’è l’offerta

Roma a tutti i costi: c’è l’offerta e i Fredkin hanno fatto capire quando si decide. Inizia il conto alla rovescia. Ma si muove tutto attorno alle infrastrutture

Giorni caldi per la Roma. Sia per quanto riguarda le cose di campo – con l’Inter alle porte e il Bayer Leverkusen in vista – sia per quanto riguarda quelle fuori del campo. E, in questo caso, si parla ovviamente della situazione che gira intorno a José Mourinho che dopo le parole dette dopo la sfida contro il Monza, sembra essere un po’ più lontano da Roma.

Ma non c’è solo questo a tenere i tifosi giallorossi sulle spine. Sì, perché da un poco di settimane si parla anche di una possibile cessione della società da parte dei Friedkin con un acquirente che si conosce e che porta il nome di Raffaello Follieri. Alcuni incontri ci sarebbero già stati nelle scorse settimane e, in queste occasioni, i texani hanno ribadito una questione che, per ora, sembra essere abbastanza chiara. Non c’è da parte di Dan e di Ryan la voglia di farsi da parte. Solamente in un caso – forse due – potrebbe essere una svolta. E questi casi li evidenza Milano Finanza.

Roma a tutti i costi, stadio e Champions League da spartiacque

Ovviamente la prima questione è relativa allo stadio, che i Friedkin vogliono fare a tutti i costi nei prossimi anni e con un iter, almeno quello burocratico, che ha imboccato in questi giorni il passaggio finale. Quello che serve per dare la svolta definitiva alla questione. Qualora la situazione si sbloccasse, allora difficilmente la Roma cambierà proprietà.

A questo però si va ad aggiungere un’altra questione, connessa al campo e ai risultati della squadra. Se la Roma riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League gli introiti che si potrebbero vedere dalle parti di Trigoria potrebbe convincere i Friedkin a rimanere. In caso contrario, forse, ci si potrebbe sedere di nuovo a tavolino per ascoltare l’offerta dell’imprenditore che vuole la Roma a tutti i costi, a quanto pare. Alla fine della fiera, quindi, sarà il prossimo mese di giugno quello che potrebbe fare chiarezza in maniera definitiva. Ancora attesa.