Roma-Inter, voglia Dybala: come sta la Joya

Roma-Inter, domani i giallorossi tornano in campo per affrontare la squadra di Inzaghi in un vero e proprio spareggio Champions

Situazione calda in casa Roma. Situazione che forse nessuno si aspettava in un momento come questo, così delicato della stagione, con Inter e Leverkusen alle porte. Lo strappo di Mourinho dopo la gara contro il Monza ha lasciato ancora l’eco dentro Trigoria, tant’è che Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport, ha spiegato quello che potrebbe succedere.

Domani, comunque, si torna di nuovo in campo. Siamo alla vigilia della sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi e la Roma, ovviamente e purtroppo, non ci arriva nel migliore dei modi visto il bollettino medico continuamente aggiornato da Trigoria. Se alcuni sono sicuri che non ci saranno, e il numero è bello cospicuo, per altri invece c’è qualche spiraglio. Da Belotti ad esempio, passando per Wijnaldum, e chiudendo, ed è quello che al momento interessa di più, con Dybala.

Roma-Inter, la situazione Dybala

Sempre secondo il CDS la Joya non è al top per quel fastidio all’adduttore che gli ha impedito di essere in campo nelle ultime due uscite. Fastidio al quale va aggiunta la botta alla caviglia contro l’Atalanta che ha messo ansia e preoccupazione alla Roma. Dybala è tenuto sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico della Roma che spera di rimetterlo in sesto per domani, e non solo.

Sì, Dybala potrebbe stringere i denti anche in vista della gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì prossimo sempre all’Olimpico. Quella è un’altra partita importante per il cammino dei giallorossi, visto che potrebbe regalare la seconda finale europea di fila. Ma un passo alla volta, ovviamente: prima c’è da pensare all’Inter domani in quello che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per la qualificazione Champions League della prossima annata. E sappiamo benissimo che c’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. Ecco perché si farà di tutto per averlo in campo, magari rischiando un poco. Ma se non si rischia adesso, quando si dovrebbe fare?