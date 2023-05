Calciomercato Roma, assalto imminente: testa a testa da 70 milioni

Il club ha intenzione di infiammare il calciomercato con un’offerta che lascia tutti sorpresi, con la Roma che resta alla finestra

Mancano cinque partite alla fine della Serie A, con il Napoli che ha già vinto il campionato e festeggiato per il traguardo raggiunto dopo 33 anni. Sarà una lunga estate questa per i tifosi di Osimhen e compagni, che aspettavano da tanto tempo un finale di stagione simile. Dopo un’intera vita, i campani vedranno in questo fine settimana i propri giocatori alzare la coppa del campionato, come fece Maradona nel ’90.

Le altre squadre stanno ancora lottando per qualcosa, invece, con la Roma che ha intenzione di raggiungere la zona Champions League, dove non è da qualche anno. La scorsa annata è arrivata la qualificazione in Europa League sia grazie al piazzamento nel tabellone, sia alla vittoria della Conference, che ah segnato l’estate giallorossa. Nella finestra di calciomercato successiva sono arrivati diversi innesti per rinfrozare la rosa e la Roma vuole ripetete la campagna acquisti anche nella prossima.

Per questo motivo, Tiago Pinto si sta muovendo da tempo per individuare i migliori giocatori disponibili sul mercato, sia a basso costo, sia a parametro zero. Oltre a queste occasioni, fondamentali vista la tagliola del settlement agreement che pende sulla testa dei giallorossi, il gm deve stare attento alle cessioni. Ottenere fondi è molto importante per la squadra, che potrebbe così muoversi agilmente tra le trattative.

Calciomercato Roma, vogliono spendere 70 milioni

I giocatori che hanno più mercato nella rosa sono Tammy Abraham e Roger Ibanez, senza contare Paulo Dybala che è considerato incedibile. L’attaccante inglese non ha mantenuto i ritmi dello scorso anno e i suoi gol stanno latitando. Visto il suo scarso rendimento, la Roma potrebbe pensare a una sua cessione per fare cassa.

Inizialmente i club interessati erano diversi, soprattutto dalla Premier League, dove c’era la voglia di riportare la punta in Premier League. Proprio il Chelsea era sulle sue tracce, ma come riporta Football Insider, gli inglesi hanno deciso di cambiare obiettivo. Nonostante prima la clausola di 80 milioni per la cessione di Tammy sembrasse elevata, ora i Blues hanno intenzione di spenderne 70 per Lautaro Martinez, richiesto direttamente da Mauricio Pochettino. Sulle sue tracce c’è anche il Manchester United, che vuole migliorare in attacco. In caso l’affare andasse in porto con uno dei due club, una grande ammiratrice di Abraham si allontanerebbe dalla corsa all’inglese.