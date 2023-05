Ricorso respinto e penalizzazione confermata: annuncio UFFICIALE

Ufficiale, la Corte di Appello Federale ha deciso sul ricorso presentato contro la penalizzazione. Sanzione confermata, non cambia la classifica: ecco le motivazioni della sentenza

La stagione calcistica in Italia è entrata nel vivo della volata finale. Le vicende della Giustizia sportiva continuano ad intrecciarsi con quelle di campo. In Serie A la classifica è stata riscritta due volte, con protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera, nell’ambito dell’inchiesta Prisma, si è vista in prima battuta sottrarre 15 punti in classifica. Penalizzazione poi annullata grazie al ricorso presentato dalla difesa della Juventus.

In Serie B è stata stangata la Reggina di Filippo Inzaghi, decurtata di sette punti in classifica. Sempre nella serie cadetta è recente il patteggiamento del Parma con la penalizzazione passata da due punti a uno. Tornando al massimo campionato italiano, la situazione che ha coinvolto la Juventus ha stravolto la corsa al quarto posto in Serie A, con protagonista anche la Roma di José Mourinho. In seguito alla restituzione dei 15 punti la squadra bianconera infatti è tornata davanti ai giallorossi in classifica. Il turno di campionato che si apre quest’oggi sarà decisivo per la corsa al quarto posto, con la Roma che attende l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico.

Serie C, UFFICIALE: respinto il ricorso del Monterosi contro la penalizzazione

Oltre ai due principali campionati italiani anche la Serie C è stata protagonista di varie vicende giudiziarie. Stavolta a far rumore è la situazione del Monterosi Tuscia, penalizzato di due punti per il mancato pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di settembre ed ottobre scorso.

La Corte di Appello Federale ha deciso ufficialmente di respingere il ricorso della squadra laziale. Il Monterosi Tuscia chiude quindi la sua stagione con 42 punti nel girone C di Serie C. La società calcistica della provincia viterbese si salva per una sola lunghezza dalla lotteria dei play out, che coinvolgeranno nel girone invece il Messina ed il Gelbison. Ecco l’annuncio ufficiale apparso sul sito della FIGC:

“La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Monterosi Tuscia Fc (Girone C di Serie C), confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 29 marzo dal Tribunale Federale Nazionale.”