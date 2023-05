Roma-Inter, Dybala c’è: il piano di Mourinho con vista Bayer

L’attaccante della Roma non vede l’ora di tornare in campo dopo i recenti problemi fisici e oggi alle 18.00 c’è l’Inter all’Olimpico

La Roma oggi pomeriggio scende in campo contro l‘Inter per la trentaquattresima giornata di campionato. La partita è molto importante per il destino dei giallorossi e per tirare le somme per fine stagione. Vincere contro i nerazzurri, infatti, significherebbe conquistare punti importanti per accedere in Champions League, che è l’ultimo grande obiettivo rimasto in piedi dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

In vista della partita, che si giocherà allo stadio Olimpico, Mourinho sta pensando alla miglior formazione da poter mandare in campo. I giallorossi non stanno passando un bel periodo, non solo a causa dei risultati. In questi giorni c’è stato il tour de force con quattro appuntamento importanti. Il primo è stato quello con l’Atalanta, che ha vinto 3-1. Poi, c’è stato il doppio pareggio peer 1-1 contro Milan e Monza, con il primo arrivato nei minuti finali di partita.

Oltre all’andamento non molto positivo, ci si sono messi gli infortuni a togliere il sonno a José, che deve andare a studiare tutti gli incastri possibili dopo i recenti stop. La difesa è ridotta all’osso ed è di sicuro il reparto più in difficoltà. Llorente e Kumbulla hanno finito in anticipo la stagione, stando alle parole del tecnico, che si ritrova solo con tre interpreti, sperando in un recupero di Smalling.

Roma-Inter, finestra per Dybala: semifinale nel mirino

Anche in attacco la situazione non è delle migliori, con Belotti out per un problema alle costole. L’ex attaccante del Torino, infatti, ha subito una contusione contro il Milan e non ci sarà. Contro l’Atalanta, invece, ad essere stato maltrattato è stato Paulo Dybala, che ha accusato anche un fastidio al flessore destro.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’argentino, che è stato tenuto sotto stretta osservazione, potrebbe scendere in campo oggi contro l’Inter, vista la sua voglia di giocare. Mourinho gli concederà una piccola finestra di minuti contro i nerazzurri, con la semifinale di Europa League che è il vero obiettivo dello Special One e della Joya. Per questo, Josè vuole ancora tutelarlo, per arrivare al meglio alla gara con il Bayer Leverkusen.