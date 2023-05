Vlahovic e Roma, destini incrociati e scambio decisivo

La Roma in estate proverà a rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino è finito una punta ma il colpo ha poche chance di diventare realtà.

La Roma, a prescindere dal destino di José Mourinho, nel corso della sessione estiva del mercato proverà a rinforzare la rosa in modo tale da renderla maggiormente competitiva. I paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, però, obbligheranno Tiago Pinto a mettere nel mirino soprattutto calciatori in scadenza o in predicato di lasciare a prezzi di saldo il loro attuale club.

Per quanto riguarda la prima categoria, i riflettori sono stati puntati ad esempio su Evan Ndicka che al termine della stagione lascerà l’Eintracht Francoforte. I tedeschi, in queste settimane, hanno provato più volte a convincerlo a restare. Tutti i tentativi, però, non si sono rivelati sufficienti per strappare il “sì” del francese. Il quale ha fatto sapere di essere intenzionato a mettersi alla prova in altri campionati. La Roma, così come il Barcellona ed il Betis, lo segue e a breve proverà ad intensificare i contatti al fine di convincerlo ad accettare il trasferimento nella città Eterna.

Nel taccuino del direttore generale è poi segnato in rosso il nome di Roberto Firmino, legato al Liverpool fino al 30 giugno. Il brasiliano, dopo aver rifiutato la corte del Marsiglia, ha iniziato a guardarsi intorno: alla corsa si è iscritta anche l’Inter mentre il Barcellona, pur stimando molto il classe 1992, ha fatto sapere di non ritenere il suo acquisto una priorità. Nei radar dei capitolini, al tempo stesso, è finito pure Alvaro Morata.

Roma, si complica la pista Morata

Lo spagnolo, autore di 15 reti e 3 assist in 42 apparizioni complessive, è legato all’Atletico Madrid fino al 2024 ma il divorzio tra le parti andrà in scena già tra qualche mese. La dirigenza dei Colchoneros ha infatti intenzione di rifondare il gruppo, con la punta che verrà esclusa dal nuovo progetto tattico. Ingaggiarla, per la Roma, si preannuncia in ogni caso quanto mai complesso.

Stando a quanto riportato dal portale ‘El Gol Digital’, Morata ha intenzione di rifiutare qualsiasi trasferimento all’estero: accetterebbe soltanto di tornare nella Juventus. I biancorossi, preso atto delle sue intenzioni, hanno quindi iniziato a valutare l’idea di inserirlo come parziale contropartita nell’operazione Dusan Vlahovic. Una brutta notizia per Pinto che, adesso, sarà costretto a depennare il suo nome dalla lista dei possibili obiettivi. Quello tra Morata e la Roma è un matrimonio che non verrà celebrato.