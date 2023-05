Calciomercato Roma, l’addio a Messi scatena il PSG: doppio assalto

Calciomercato Roma, il PSG è pronto a scatenarsi con l’addio a Leo Messi in estate. Il club parigino ha messo nel mirino il doppio assalto, c’è l’intreccio con Pinto

In Francia il PSG di Galtier è vicino alla conquista del titolo in Ligue 1, mentre si prepara a salutare dopo un solo anno Lionel Messi. L’addio al talento argentino apre le porte ad un doppio intreccio di calciomercato tra Luis Campos e Tiago Pinto.

Nelle prossime uscite stagionali la Roma – falcidiata dalle assenze – dovrà gestire uomini ed energie. José Mourinho, sotto questo punto di vista, sarà atteso da un lavoro che definire probante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Non è un buon momento anche per il connazionale della ‘Joya’, Lionel Messi, che è ad un passo dall’addio al PSG.

Calciomercato Roma, addio a Messi e rifondazione PSG: anche Pinto nell’intreccio

Secondo quanto rimbalza dalla Francia, l’addio all’attaccante ex Barcellona apre le porte ad un doppio intreccio di mercato sull’asse Parigi-Roma. Il portoghese Luis Campos vuole rifondare la squadra transalpina in vista della prossima stagione. Rifondazione che parte proprio dall’addio alla ‘Pulga’.

Secondo quanto evidenziato dal sito Sport.fr, Luis Campos ha intenzione di rafforzare tutti i reparti di gioco del PSG in occasione della finestra di calciomercato estivo. Con l’addio a Messi il dirigente portoghese ha messo nel mirino un difensore francese accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Parliamo di Evan Ndicka, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Mentre per il ruolo di centravanti i parigini starebbero sondando anche una doppia pista in Serie A. Sul taccuino di Campo ci sarebbe il nome di Victor Osimhen e di Tammy Abraham in casa Roma.