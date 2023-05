Roma, Mourinho e le lacrime d’addio: l’accusa di Zazzaroni ai Friedkin

Roma, Mourinho e le lacrime d’addio: l’accusa di Zazzaroni dalle pagine del Corriere dello Sport ai Friedkin. “Lo hanno lasciato solo”

Il saluto alla Curva dopo il match. E dopo aver tenuto a rapporto la quadra in mezzo al campo, per farsi vedere da tutti. Mourinho non lascia nulla al caso: ha parlato ai suoi uomini dentro il prato verde dell’Olimpico. Un Olimpico che lo ha acclamato durante il match e che lo ama. “Fino all’inferno con Mou” si legge sui social. E non può essere altrimenti.

Ma il futuro dello Special One in questo momento non è mai stato così incerto. Ieri le parole di Zazzaroni a Radio Deejay hanno prospettato un quadro incredibile, con un addio certo alla fine della stagione. E oggi, il direttore del Corriere dello Sport, sul giornale, commenta ancora la situazione. Attaccando i Friedkin per un paio di motivi particolari.

Roma, l’accusa di Zazzaroni ai Friedkin

Il primo è quello relativo al fatto che Mou è stato lasciato solo: “Sedotto con promesse di grandezza evaporate in pochi mesi” si legge. “E non ho voglia di parlare di una società che da un anno lascia solo l’allenatore più importante della sua storia“. Insomma, un attacco frontale alla proprietà americana che fino al momento mai si è fatta vedere e sentire soprattutto con delle dichiarazioni. Sempre dietro, mandano Pinto all’avanscoperta in molte circostanze.

E poi c’è la questione tecnica. Una squadra che al momento è settima in classifica e che giovedì affronterà il Leverkusen all’Olimpico nella prima semifinale di Europa League. Anche in questo caso la stoccata non tanto velata è a chi gestisce le operazioni di mercato: “Mourinho in tutta la carriera non aveva mai allenato un gruppo con limiti tecnici così numerosi e vistosi” sferza Zazzaroni, che parla anche delle lacrime dei tifosi che ieri ha visto. Che, come sottolineato anche ieri, conosce bene il pensiero dello Special One. Stanco, evidente, di questa situazione che si è venuta a creare. Momento critico, quindi. Momento da superare in fretta in casa giallorossa. Ma il futuro è nuvoloso.