Addio Mourinho, poker di nomi: il sogno è Conte

Addio Mourinho, in attesa di chiarezza sul futuro dello Special One, c’è un poker di nomi per la panchina giallorossa

In casa Roma tiene banco il futuro di Mourinho. Con un addio che ormai sembra essere sempre più vicino. Purtroppo. E la società, in attesa di capire quella che sarà la decisione dello Special One che dovrà incontrare i Friedkin alla fine della stagione, si sta guardando intorno.

Questa mattina è Il Messaggero a fare un poker di nomi come possibili successori. Con uno che è un sogno e parliamo di Antonio Conte che nella mente della proprietà americana sarebbe quel nome importante che potrebbe tenere la piazza viva, accesa. Sì, si tratta di un sogno al momento non solo per lo stipendio del tecnico ma perché anche lui in passato ha dimostrato di essere insofferente e certe dinamiche societarie. Così come il portoghese, il pugliese, è un altro che ha molte ambizioni e chiede sempre sforzi importanti sul mercato. Insomma, non sarà per nulla facile convincerlo.

Addio Mourinho, ecco gli altri nomi

In Italia invece c’è un profilo che a quanto pare stuzzica e pure parecchio. Parliamo di Thiago Motta, tecnico del Bologna e prossimo avversario della Roma in campionato, che dalle parti di Trigoria sta prendendo piede. La sua squadra gioca un bel calcio, lui il gioco lo conosce bene, ha vinto da calciatore quindi alcune dinamiche sembra essere in grado di gestirle. Quindi, è lui un altro profilo interessante da seguire.

Se invece i Friedkin decidessero di affidarsi esclusivamente a Pinto in questa scelta, i nomi che potrebbe valutare il dirigente sarebbero due: Schimdt del Benfica e Amorim dello Sporting. Due profili che stanno facendo assai bene in Patria e che soprattutto hanno fatto assai bene in Europa con i rispettivi club. Le valutazioni quindi sono in corso, ovviamente in attesa di capire quella che sarà la decisione finale di Mou. Che tutti, da queste parti, sperano di vedere ancora sulla panchina giallorossa. E anche i tifosi hanno fatto capire da che parte stanno.