Calciomercato Roma, 10 milioni per il sì: Napoli e Milan al tappeto

Un obiettivo di calciomercato della Roma ha deciso di accettare la proposta dei giallorossi e di legarsi al club per i prossimi quattro anni

La Roma sta facendo passi in avanti per il calciomercato estivo, in cui Tiago Pinto dovrà rinforzare e non poco la rosa. L’obiettivo dei Friedkin e quello di Mourinho è di lottare per palcoscenici sempre migliori dopo l’approdo in Europa League. Il tecnico e la presidenza, infatti, vogliono tornare in Champions League già dalla prossima annata e per farlo José ha bisogno di nuovi innesti.

Per farlo Pinto si sta muovendo da tempo sul calciomercato per individuare le migliori offerte che il panorama può offrire. Nel mirino ci sono tanti parametri zero che possono fare al caso della Roma, come successo lo scorso anno. Nella passata finestra di calciomercato sono arrivati ben quattro giocatori a parametro zero e due in prestito. Ripetere una campagna acquisti sostenibile anche quest’anno è fondamentale per i giallorossi, che devono stare attenti al bilancio e alle spese.

Un profilo che piace molto è quello di Houssem Aouar, centrocampista centrale del Lione che non ha intenzione di rinnovare. Il contratto dell’algerino scade il 30 giugno e i giallorossi hanno già trovato l’accordo con il calciatore. Ieri, infatti, si è diffusa la notizia dell’accordo raggiunto col ventiquattrenne, che sarà il primo rinforzo giallorosso.

Calciomercato Roma, Aouar firma per 5 anni

Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore ha deciso di accettare la proposta e firmare un contratto fino al 2028. Quattro anni in giallorosso, quindi, per cui si aspetta solo l’ufficialità della squadra, con i tifosi che aspettano solo di vedere cosa succederà nei prossimi mesi.

Il contratto del giocatore prevede anche un ingaggio di due milioni bonus compresi. Un totale di 10 milioni per il ventiquattrenne algerino, che ne compirà 25 proprio il 30 giugno, ultimo giorno di contratto con il Lione. Con ogni probabilità festeggerà la ricorrenza come nuovo giocatore della Roma, visto che il lavoro di Pinto è stato più che eccelso nel convincerlo in anticipo ad accettare la proposta, nonostante i tanti club sulle sue tracce. Su di lui, infatti, c’erano Napoli, Milan e Betis.