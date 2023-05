Calciomercato Roma, altro colpo dopo Aouar: doppio incontro e offerta

Un altro obiettivo di calciomercato della Roma è vicino a firmare l’accordo, ma sta prendendo tempo per un’offerta migliore

Tiago Pinto ha deciso di infiammare subito le ultime settimane di campionato con dei colpi ben assestati di calciomercato. L’obiettivo del general manager è quello di andare a colmare le lacune individuate da José Mourinho durante la stagione. I reparti che hanno bisogno di essere ritoccati sono diversi e per questo motivo il general manager si è mosso con largo anticipo, per poter battere tutti sul tempo.

Fondamentali saranno i parametri zero, che lo scorso anno hanno rappresentato i veri gioiellini della campagna acquisti della Roma. In giallorosso, infatti, sono approdati Paulo Dybala, Nemanja Matic, Andrea Belotti e Mile Svilar. I primi due hanno dimostrato di essere fondamentali per il gioco di Mourinho, mentre il secondo non sta rendendo come vorrebbe. I gol in campionato, infatti, sono zero, nonostante il suo impegno sia lodevole. Il portiere belga, invece, ha dimostrato di non essere ancora all’altezza della Serie A.

Nella prossima estate dovranno approdare nuovi giocatori senza il bisogno di pagare il cartellino, a causa delle imposizioni della Uefa. Questa, infatti, sta seguendo da vicino i con ti dei giallorossi che hanno firmato il settlement agreement proprio per non sfociare in penalizzazioni o sanzioni.

Calciomercato Roma, Ndicka prende tempo per la firma

Un profilo che piace tanto ed è a un passo dall’ufficialità è Houssem Aouar, che ha accettato la proposta della Roma. L’algerino si unirà al club a partire dal 30 maggio in caso il suo approdo dovesse essere confermato dalla società e il suo contratto depositato in Lega,

Un altro che piace molto è Evan Ndicka, che i giallorossi seguono da tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, Pinto ha presentato una buona offerta al difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt, ma questo vuole aspettare. Il francese, infatti, vorrebbe ascoltare la proposta del Barcellona interessato, ma la Roma si è fatta avanti da tempo. Comunque, difficilmente si saprà qualcosa prima del 3 giugno, quando il club tedesco giocherà nella finale di coppa contro il Lipsia.