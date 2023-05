Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio: Pinto incassa così

La Roma ha inserito nella lista dei cedibili un titolare: niente rinnovo, l’addio può andare in scena già in estate. Trovato il sostituto.

Le ultime settimane da passare insieme, per cercare di ottenere un piazzamento in zona Champions e conquistare l’Europa League. Poi, in estate, la Roma rischia di andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Sono infatti numerosi i protagonisti di questa stagione, oltre a José Mourinho, ad avere un futuro tutto da scrivere.

Il tecnico, dopo i recenti attacchi lanciati al club, può dire addio già nelle prossime settimane. Per lui ha iniziato a farsi avanti il Paris Saint Germain, che al termine della stagione darà il ben servito a Christophe Galtier. I contatti tra l’entourage del mister originario di Setubal ed il direttore sportivo del PSG Luis Campos sono già scattati, con il manager dei transalpini che conta di chiudere l’operazione a stretto giro di posta. In lista di sbarco ci sono poi Georginio Wijnaldum, Tammy Abraham, Andrea Belotti e Leonardo Spinazzola.

L’olandese può essere riscattato versando nelle casse dei francesi 7 milioni: una cifra ritenuta eccessiva dal direttore generale Tiago Pinto che, in occasione dell’imminente meeting, proverà a richiederlo in prestito. L’inglese, autore di appena 9 reti in 47 apparizioni complessive, ha invece deluso le aspettative: il recente taglio di prezzo, sceso intorno ai 40 milioni, ha attirato l’interesse di varie club della Premier compreso quello del Manchester United. L’ex capitano del Torino, dal canto suo, è in scadenza e difficilmente verrà confermato nel gruppo targato 2023/24. Possibile, infine, la partenza dell’esterno di Foligno che in questi mesi ha faticato a tornare ai livelli qualitativi raggiunti durante l’Europeo.

Roma, Spinazzola può partire

Il classe 1993 è legato alla Roma fino al 2024 e fin qui la società, visto il rendimento offerto in campo (un gol e 4 assist in 36 presenze), non si è mostrata particolarmente interessata a raggiungere un nuovo accordo. La partenza dell’esterno sinistro, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, quindi possibile.

Pinto, in attesa di offerte ufficiali per Spinazzola, ha iniziato a valutare diversi possibili sostituti. Uno di questi risponde al nome di Ramy Bensebaini, che lascerà il Borussia Mönchengladbach a parametro zero. La concorrenza per l’algerino è folta (piace pure al Borussia Dortmund) ma un tentativo Pinto lo farà di certo. La Roma riflette, in vista dell’imminente restyling. Si preannunciano settimane intense per il direttore generale giallorosso.