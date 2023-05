Calciomercato Roma, Pioli sfida Mourinho: colpo da 15 milioni

L’allenatore della Roma deve tenere testa a quello del Milan, che ha deciso di mettere nel mirino un obiettivo di calciomercato

La trentaquattresima giornata di Serie A non è arrivata ancora alla fine, ma la Roma ha già giocato il suo turno. Avversario di questo fine settimana è stato l’Inter, che ha vinto 2-0 allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Dimarco e Lukaku. Il primo gol è stato innescato da un errore di Spinazzola, che staccandosi dalla linea di marcatura ha permesso a Dumfires di scattare tutto da solo. L’olandese ha poi crossato sul secondo palo trovando l’altro esterno.

La seconda rete, invece, è nata da un errore di Ibanez, che spazzando ha colpito Lautaro, libero di lanciare Lukaku nell’ uno contro uno con Rui Patricio. Una sconfitta che non serviva per le ambizioni dei giallorossi, che hanno nel mirino l’approdo in Champions League. La squadra manca da qualche anno nella competizione e Mourinho vorrebbe tornarci il prima possibile. Le ultime giornate, però, hanno dimostrato come la Roma abbia seri problemi a finalizzare le azioni offensive.

Per farlo, Tiago Pinto si sta guardando intorno per individuare il profilo adatto a migliorare il reparto offensivo della Roma. Il general manager sta preparando da tempo il calciomercato estivo per migliorare tutti i reparti, ma un’attenzione maggiore va data all’attacco, che non riesce più a graffiare e a fare male come prima.

Calciomercato Roma, lo vuole anche Pioli

Per rinforzare le bocche di fuoco, Tiago Pinto ha pensato ad Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid ex Juventus che fino ad ora ha segnato 15 reti. L’attaccante spagnolo ha attirato l’attenzione della Roma per il prossimo calciomercato, ma non ci sono solo i giallorossi su di lui.

Come riporta El Gol Digital, sulle tracce del giocatore c’è anche il Milan, che ha intenzione di prenderlo. Pioli sfida così Mourinho per Alvaro, che l’Atletico Madrid valuta 25 milioni. I Colchoneros, però, hanno bisogno di fare cassa e per questo motivo sono disposti a chiederne anche 20. Il Milan, però, pensa che il prezzo giusto per il giocatore sia tra i 12 e i 15 milioni di euro.