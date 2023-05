Mourinho tra PSG e Real, scelto il sostituto: “Non ci sono dubbi”

Il futuro di José Mourinho è ancora un tema caldo in casa Roma. Sul tecnico portoghese insistono voci di mercato che vedono il forte interesse di PSG e Real Madrid

Il futuro del tecnico della Roma rimane un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione dei giallorossi. La squadra allenata dal portoghese tornerà in campo giovedì sera, per la semifinale di andata di Europa League. In attesa della sfida con il Bayer Leverkusen continuano a rincorrersi diverse voci che vedono lo Special One lontano da Trigoria a partire dalla prossima estate. Le piste PSG e Real Madrid sembrano le più calde, mentre c’è un annuncio in diretta sul possibile ribaltone tecnico e la prima scelta della proprietà Friedkin in caso di addio a Mou.

La Roma è reduce da quattro gare senza vittorie in Serie A. I giallorossi hanno trovato solo due pareggi con Milan e Monza, uscendo sconfitti dalle gare contro Atalanta e Inter. Le quattro sfide consecutive con le squadre lombarde hanno visto la Roma sprofondare al settimo posto in classifica, a pari punti con la squadra allenata da Gasperini sesta. La conquista della qualificazione in Champions League è virtualmente chiusa in Serie A, mentre i giallorossi possono ancora giocarsi le loro carte in vista delle semifinali di Europa League.

Mourinho in attesa delle offerte di PSG e Real Madrid: i Friedkin puntano Nagelsmann

Lo stesso José Mourinho ha gettato nuove ombre sul suo futuro in casa giallorossa, mentre dopo la sconfitta interna subita contro l’Inter lo stadio Olimpico si è stretto nuovamente intorno al tecnico portoghese. Sulle tracce dello Special One ci sarebbero PSG e Real Madrid, ecco le ultimissime sul futuro dell’allenatore della Roma.

A parlare del futuro di José Mourinho è stata la giornalista Eleonora Trotta, intervenuta in diretta su Tv Play a Calciomercato.it. La cronista scioglie i dubbi sulla pista PSG: “Possiamo assolutamente confermare contatti tra lui e Campos, ci sono buoni rapporti e condividono la nazionalità, c’è Mendes di mezzo. Però ad oggi ancora non basta per firmare con il PSG, anche Campos è sotto osservazione.” Sul possibile erede: “Nagelsmann ha dei costi importanti e, da quello che sappiamo, è uno dei profili più graditi a Trigoria però è costoso.“