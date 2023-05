Nuovo club per Mourinho: spunta la lista degli acquisti

Il futuro di José Mourinho resta un tema scottante in casa Roma. C’è la nuova soffiata sul futuro dello Special One che fa tremare i tifosi giallorossi: pronta la lista degli acquisti

La Roma è a caccia di riscatto in Europa dopo quattro gare senza vittorie in campionato. La squadra giallorossa è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi. La sconfitta dello stadio Olimpico ha visto scivolare la squadra allenata da José Mourinho al settimo posto in classifica in Serie A. La lotta al piazzamento in Champions vede i giallorossi virtualmente tagliati fuori in Serie A, mentre è tutto ancora aperto in Europa League.

In un periodo in cui gli infortuni hanno tormentato le ultime uscite dei giallorossi è alla finestra la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen. I giallorossi ospiteranno allo stadio olimpico la squadra tedesca guidata da Xabi Alonso, in palio la finale di Europa League a Budapest. Il doppio confronto europeo ha il sapore di un passaggio cruciale nel bilancio della seconda stagione a guida José Mourinho in casa Roma. In attesa del crocevia europeo, c’è un nuovo scenario che vede il tecnico portoghese lontano da Trigoria la prossima stagione, nonostante un altro anno di contratto con la Roma.

Dalla Francia, il PSG non molla Mourinho: pronta la lista di Luis Campos

L’accordo tra Roma e Mourinho scadrà nell’estate del 2024, ma dalla Francia non tramonta la pista PSG. Il club parigino starebbe meditando di esonerare Cristophe Galtier, e tra i candidati per la successione rimane di moda il nome dello Special One.

Secondo quanto evidenziato dal sito Foot01.com, il PSG avrebbe intenzione di esonerare Cristophe Galtier nonostante la sempre più vicina conquista del titolo in Francia. Secondo il media transalpino ad orchestrare il ribaltone in panchina sarebbe Luis Campos, dirigente del PSG connazionale di José Mourinho. Il sito aggiunge che Campos avrebbe già stilato una lista di nuovi acquisti per convincere il portoghese a sposare in estate la causa del PSG.