Calciomercato Roma, addio Abraham: effetto domino da 90 milioni

Calciomercato Roma, addio a Tammy Abraham in estate. Intreccio da 90 milioni di euro ed effetto domino in vista: ecco tutti i dettagli

La Roma di José Mourinho è attesa da una gara cruciale, tra due giorni allo stadio Olimpico. I giallorossi torneranno in campo per la semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen. La sfida contro la squadra tedesca, allenata da Xabi Alonso. è l’occasione per cercare riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato. La Roma è infatti reduce da quattro gare senza vittorie in Serie A, che hanno visto i giallorossi sprofondare al settimo posto in classifica. Non è bastato il ritorno al gol di Tammy Abraham, il cui futuro sembra ancora tutto da scrivere.

L’attaccante inglese era tornato nel tabellino dei marcatori durante la sfida interna contro il Milan, terminata per 1-1 dopo il pareggio in pieno recupero dei rossoneri. Proprio in occasione della gara contro la squadra di Stefano Pioli erano stati segnalati allo stadio Olimpico osservatori del Manchester United e del PSG per visionare da vicino il numero 9 della Roma. Il futuro dell’attaccante inglese è ancora tutto da scrivere, senza dimenticare che il Chelsea questa estate potrebbe riportarlo a casa grazie alla clausola da 80 milioni valida per il riacquisto del centravanti. Oltre ai Blues in Premier League restano in piedi le piste Aston Villa e Manchester United per il futuro di Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il Manchester United molla Kolo Muani: effetto domino Abraham

In Inghilterra si concentrano sulle prossime manovre offensive del Manchester United. Lo stesso Erik ten Hag aveva evidenziato come una delle priorità dei Red Devils sarà l’acquisto di un centravanti, i nomi sulla lista del club inglese sono diversi. Ma c’è una pista che può raffreddarsi in seguito all’alta valutazione del cartellino dell’attaccante.

Secondo quanto evidenzia il sito Mirror.co.uk, il Manchester United si allontana da Kolo Muani, valutato 90 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Il prezzo del cartellino della punta francese vedrebbe il club guidato da ten Hag pronto a piombare su Harry Kane, in scadenza nel 2024 col Tottenham. Inevitabilmente anche il dossier legato a Tammy Abraham potrebbe tornare di moda in casa Red Devils.