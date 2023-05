In Spagna esagerano, l’addio è doppio: Mourinho porta via un big

Calciomercato Roma, la notizia che rimbalza dalla Spagna apre ad uno scenario che fa tremare la piazza giallorossa. José Mourinho lontano dalla Capitale insieme ad un big

Domani pomeriggio José Mourinho tornerà a parlare con la stampa, per presentare la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen. Il tecnico portoghese parlerà alla vigilia della semifinale di Europa League, al suo fianco ci sarà Leonardo Spinazzola. La Roma è reduce da quattro gare senza vittorie in campionato, che hanno complicato fortemente la corsa al quarto posto. In attesa della sfida europea, che assume un peso importantissimo, dalla Spagna spunta uno scenario di calciomercato estivo che fa tremare la piazza giallorossa.

La Roma è a caccia di riscatto in Europa dopo quattro gare senza vittorie in campionato. La squadra giallorossa, che ha collezionato appena due punti nelle ultime quattro uscite in Serie A, si gioca buona parte della stagione nelle semifinali di Europa League. Giovedì sera ci sarà la sfida di andata contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso allo stadio Olimpico. Dopo la sconfitta subita contro l’Inter, ed aver ricevuto l’abbraccio dello stadio di casa, il tecnico portoghese aveva gettato nuove ombre sul proprio futuro. Recentemente dai media francesi è stata rilanciata la pista PSG per il futuro del tecnico portoghese, che avrebbe ancora un anno di contratto con la Roma.

Calciomercato Roma, dalla Spagna non hanno dubbi: Mourinho con Dybala al PSG

In Spagna esagerano e, oltre ad annunciare l’approdo di José Mourinho alla corte del PSG, aggiungono Paulo Dybala come rinforzo necessario per chiudere il passaggio dello Special One a Parigi. Ecco lo scenario che fa tremare la piazza giallorossa, a due giorni da una sfida decisiva sul bilancio stagionale.

Secondo il sito spagnolo Fichajes.net, il PSG è sempre più vicino ad esonerare Cristophe Galtier. Il primo nome sulla lista di Campos sarebbe ancora quello di José Mourinho, che vorrebbe il colpo Paulo Dybala come prima richiesta per arrivare alla firma. L’attaccante argentino in conferenza stampa aveva sottolineato come il prossimo anno volesse essere ancora allenato dallo Special One, il rischio è che questo possa accadere in Ligue 1 invece che in casa Roma.