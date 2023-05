Mourinho al Psg, stallo Friedkin: rinnovo a una condizione

In questi giorni si sta parlando tanto del possibile addio di Mourinho, che potrebbe lasciare la Roma dopo solo due stagioni in panchina

Il secondo anno non è stato l’idillio che tutti speravamo e le ultime settimane sono state le più difficili che mai. Potrebbe sembrare la conclusione di una love story finita male tra due adolescenti, ma invece è quello che sta succedendo a Trigoria, con la Roma e Mourinho che si stanno allontanando. Sembra che i rapporti tra la società e il tecnico si stiano raffreddando sempre di più, con l’ipotesi rinnovo che si allontana.

In questa stagione, le distrazioni per José sono state diverse, con tante offerte arrivate sulla sua scrivania. Le prime sono state recapitate dopo la fine del Mondiale in Qatar, con le Federazioni di Brasile e Portogallo che hanno bussato alla porta dello Special One. Per un po’ l’idea sembra essere balenata nella mente del tecnico giallorosso, che poi ha rifiutato con garbo entrambe le proposte. L’ex Real Madrid è stato ferreo, rispedendo al mittente anche la proposta di un doppio incarico per rimaner concentrato sulla Roma.

Un messaggio preciso che, però, non ha scoraggiato il Chelsea. Dopo la parentesi sfortunata di Graham Potter, che ha portato il club all’11° posto in classifica, i Blues avevano messo nel mirino José, mentre ora hanno deciso di affidare la squadra a Lampard come traghettatore. anche l’Arabia ha cercato di convincerlo con un’offerta da 120 milioni in due anni, ma Mourinho ha rifiutato anche questa.

Mourinho al Paris Saint-Germain, il rinnovo arriva in un solo modo

Ora sulle tracce dell’allenatore della Roma c’è il Paris Saint-Germain, che ha intenzione di prenderlo per sostituire Galtier. I primi dubbi sul tecnico francese sono arrivati in seguito alle accuse di alcune frasi razziste, che hanno creato scandalo in Ligue1. Dopo l’inizio di queste voci, il Psg ha cominciato a guardarsi intorno.

Ora secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore è a uno stallo con i Friedkin, che non si sono esposti. La proprietà è forte del contratto in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di fare il primo passo finché i confini progettuali non saranno nitidi. Il rinnovo potrebbe arrivare in anticipo solamente a una condizione: ovvero che Mourinho vinca l’Europa League. Altrimenti tutto continuerà senza scossoni, a meno che non sia lo stesso Josè a darli.