Mourinho, corsa contro il tempo: cinque giorni per decidere

Il futuro di Mourinho si deciderà tutto nei prossimi giorni, in ci c’è anche la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Se due anni fa avessero chiesto come si sarebbero visti nel 2023, i tifosi della Roma avrebbero risposto di sicuro “Insieme a Mourinho”. L’allenatore portoghese, infatti, è approdato nel 2021 nella Capitale tra lo stupore e la grande felicità dei giallorossi, che non si aspettavano il suo ingaggio. I Friedkin hanno sorpreso tutti prendendo lo Special One che ha contribuito a cambiare l’atmosfera intorno alla società.

Il suo primo anno è stato più che positivo, con la vittoria della Conference League, un trofeo europeo che mancava da tanto non solo nella bacheca di Trigoria, ma proprio in Italia. L’ultimo ad aver portato una coppa della Uefa era stato proprio lo Special One nel 2010 con l’Inter e ora grazie a lui un club della Serie A è tornato a vincere nel continente. Dopo un inizio del genere, nessuno si aspettava che il secondo anno potesse prendere le pieghe del presente, con il futuro di José che è sempre più in bilico.

I rapporti tra la società e il tecnico inizialmente sembravano idilliaci, ma in questi ultimi mesi, con il passare dei giorni si sono raffreddati sempre di più. Il contratto dell’allenatore di Setubal scade nel 2024 e vorrebbe rinnovarlo prima della fine della stagione. I Friedkin, invece, prendono tempo, visto che manca ancora un anno alla fine dell’accordo con Mourinho.

Mourinho, si decide entro il fine della settimana

Il futuro dello Special One, quindi è in bilico, ma una decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si tratta di quella del Giudice Sportivo, che sta indagando sulle parole di Mourinho rivolte all’arbitro Chiffi, per cui ha portato anche un microfono in panchina per registrare tutto.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma sta valutando le carte inviate dalla Procura dopo la chiusura delle indagini. A José viene contestata la violazione degli articoli 4.1 e 23.1. La società avrà altri cinque giorni per presentare le memorie difensive per presentare la propria versione dei fatti. José potrebbe decidere di patteggiare e cavarsela con una multa salata.