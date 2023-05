Mourinho erede di Ancelotti, tripletta Real: Champions decisiva

José Mourinho erede di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il club spagnolo non ha dimenticato lo Special One. C’è l’annuncio in diretta: “Addio in un solo caso”

Il futuro di José Mourinho continua a tenere banco in casa Roma. Le attenzioni degli addetti ai lavori si concentrano sul destino di tante panchine in giro per l’Europa, compresa quella del Real Madrid. A due giorni dalla sfida europea tra giallorossi e Bayer Leverkusen, valida per l’andata delle semifinali di Europa League, c’è un nuovo verdetto in diretta che coinvolge la panchina dei Blancos.

Dopodomani la Roma di José Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è a caccia di riscatto dopo quattro gare senza vittorie di fila. L’ultima vittoria è la rimonta europea ai danni del Feyenoord, che ha consegnato l’ennesima semifinale continentale per i giallorossi, stavolta in Europa League. Giovedì sera la sfida d’andata contro il Bayer Leverkusen, guidato da Xabi Alonso, gara importantissima per i giallorossi. Dopo la sconfitta interna ai danni dell’Inter, José Mourinho aveva sottolineato: “Sono più di un’allenatore e qualche volta mi stanco.” Le parole dello Special One hanno gettato nuove ombre sul suo futuro in casa Roma, nonostante il contratto con i giallorossi sia in scadenza nell’estate del 2024.

Intreccio Mourinho-Ancelotti, il Real ha deciso: l’annuncio di Carlos Forjanes (AS)

Per il futuro del tecnico della Roma le piste più calde sembrano essere quella del PSG e quella del ritorno al Real Madrid. Proprio sulla panchina della squadra spagnola si è concentrato il giornalista iberico Carlos Forjanes, intervenuto in diretta ai microfoni di Tv Play a Calciomercato.it.

Il giornalista iberico ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti, segnalato vicino alla panchina del Brasile: “Ancelotti rimane sulla panchina del Real Madrid. L’unico scenario che potrebbe portarlo all’addio è uscire col City con un risultato umiliante altrimenti non ci sarebbero problemi.” Poi l’ipotesi ritorno di José Mourinho e non solo: “In quel caso Mourinho è un nome che piace sempre alla dirigenza. Sul tavolo c’è anche l’opzione Zidane e attenzione anche a Maurizio Pochettino che affascina Florentino Perez.”