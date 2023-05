Sistema Juventus, stangata dopo le motivazioni: “Ecco la nuova penalizzazione”

Inchiesta Juventus, arriva il verdetto sulla stangata dopo le motivazioni ufficiali della sentenza. L’annuncio fa tremare i bianconeri: “Ecco la nuova penalizzazione”

Ieri sera sono state pubblicate le motivazioni ufficiali del Collegio di Garanzia dello Sport sulla sentenza che coinvolge la Juventus. La squadra bianconera è reduce dall’importante vittoria conquistata in casa dell’Atalanta, ed attesa dalle semifinali di Europa League. In parallelo le attenzioni della tifoseria si concentrano sulle vicende giudiziarie che coinvolgono il club piemontese. Dopo le motivazioni ufficiali gli addetti ai lavori continuano a seguire con attenzione i prossimi risvolti in termini di sanzioni contro i bianconeri.

La Giustizia sportiva continua ad affiancarsi alle vicende della Juventus di Allegri. La squadra bianconera si è vista prima togliere poi restituire i 15 punti di penalizzazione in classifica. Ieri sera sono state pubblicate ufficialmente le motivazioni della sentenza intorno all’inchiesta Prisma, motivazioni che aprono il campo a nuove sanzioni contro il club bianconero. La classifica di Serie A è stata stravolta per ben due volte in seguito al ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del Coni, ricordiamo che queste vicende riguardano il solo filone d’inchiesta sulle plusvalenze. Sul caso Juve è intervenuto l’avvocato Mattia Grassani, che ha parlato in diretta ai microfoni di Tv Play a Calciomercato.it.

Sistema Juventus, verdetto dopo le motivazioni ufficiali: “Ipotesi 9 punti di penalizzazione”

Il legale parte dalle motivazioni della sentenza: “ Si parla ripetutamente di sistema teso ad alterare le valutazioni dei giocatori. Si parla di preordinata attività che ha modificato i valori di bilancio della Juventus.” Un vero e proprio sistema messo in atto per modificare gli importi a bilancio secondo quanto emerge.

Grassani prosegue: “Parliamo di riparametrazione della penalizzazione della Juventus e delle inibizioni ai sette componenti del CDA privi di deleghe.” Infine il verdetto sulla nuova penalizzazione in arrivo, che riscriverebbe per la terza volta la classifica della Serie A. L’avvocato conclude: “Posso ipotizzare la sanzione di 9 punti come punto di arrivo, con un margine di errore in eccesso o in difetto di uno o due punti.”