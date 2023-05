Allegri al posto di Mourinho, colpo di scena capitale

Il tecnico della Juventus potrebbe sostituire Mourinho, che in questi giorni sembra allontanarsi sempre di più dalla Roma

Il futuro di José Mourinho è sempre più incerto con il passare dei giorni che sembra allontanare sempre di più il tecnico portoghese dalla Roma. Più il tempo scorre, più sembra che i rapporti con i Friedkin si raffreddino, con il famoso incontro tra le parti che non è mai avvenuto. Lo Special One, infatti, sta ancora aspettando il rinnovo del contratto, ma per adesso sulla sua scrivania di Trigoria non è ancora arrivato nulla.

Questo perché la proprietà non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi visto che l’accordo con il tecnico scade nel 2024. Manca circa un anno, quindi, all’addio naturale di José, che preferirebbe poter rinnovare subito e prolungare il contratto. I Friedkin hanno intenzione di aspettare il termine della stagione per tirare poi le somme. Molto dipenderà anche dall’Europa League, che è l’ago della bilancia di questa stagione, visto che il quarto posto si sta allontanando sempre di più in campionato.

Sulle tracce dello Special One non mancano i club interessati, con il Paris Saint-Germain che si è unito alla corsa per ultimo e sembra aver allungato su tutti. Il club di Parigi è in vantaggio anche sul Chelsea che a lungo è sembrato sulle tracce del portoghese, dopo la brutta parentesi con Graham Potter alla guida del club.

Mourinho accantonato, Allegri può sostituirlo

In questi giorni José è concentrato solo sulla Roma e sulle ultime partite che mancano in questa stagione. Arrivare al 30 giugno con la coscienza apposto sapendo di aver dato il massimo è quanto di più importante ci sia per il portoghese, che è sempre stato ambizioso.

Il suo futuro, però, è tutto da scrivere, ma sembra che nel racconto che lo vede lontano dalla Capitale c’è una pagina che deve essere scritta. A farlo, può essere Massimiliano Allegri che come riporta Tuttosport è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. L’allenatore è diviso tra la permanenza alla Juventus e l’approdo al club della capitale francese. In questo modo prenderebbe il posto di Mourinho per la gioia dei tifosi romanisti.