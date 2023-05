Calciomercato Roma, 20 milioni per battere Inter e Napoli

La Roma ha messo nel mirino uno dei principali talenti della Serie A. Il prezzo è stato fissato ma la concorrenza non manca.

La stagione è entrata nella fase conclusiva e può portare in dote sia un piazzamento in zona Champions (al momento distante 5 punti) che la conquista dell’Europa League. La Roma, in ogni caso, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato e valutare una serie di possibili rinforzi di qualità.

Diversi i nomi finiti nel mirino del direttore Tiago Pinto, intenzionato a potenziare tutti i reparti. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, i riflettori sono puntati soprattutto su Evan Ndicka che lascerà l’Eintracht Francoforte a parametro zero. L’entourage del francese, di recente, ha incontrato José Mourinho dimostrando di gradire molto il trasferimento nella città Eterna. I contatti tra le parti sono costanti, con il manager giallorosso che conta di tornare presto alla carica al fine di bruciare la folta concorrenza formata dal Barcellona e dal Betis.

In posta, invece, il nome segnato in rosso nell’agenda di Pino è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli, in questi mesi è cresciuto in maniera esponenziale al punto da diventare uno dei migliori esponenti del proprio ruolo. A gennaio, per lui, si era fatto avanti il Bayern Monaco ma poi le pretese economiche dei toscani hanno spinto i bavaresi a prendere Yann Sommer. Ora in corsa, oltre ai capitolini, ci sono l’Inter ed il Napoli.

Roma, aumenta la concorrenza per Vicario

I nerazzurri, ad esempio, hanno ricevuto un’offerta ufficiale dal Chelsea per André Onana. La proposta comprendente 10 milioni più Kepa è stata rifiutata dall’amministratore delegato Beppe Marotta tuttavia la trattativa potrebbe riaprirsi nel caso in cui i Blues decidessero di mettere sul piatto i cartellini di Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek.

I partenopei, invece, a breve saranno chiamati a valutare la posizione di Alex Meret. L’ex Spal è legato ai colori azzurri fino al 2024 e finora la società di Aurelio De Laurentiis non si è mostrata interessata a raggiungere un nuovo accordo. La Roma, dal canto suo, rifletterà su Rui Patricio anche lui in scadenza nel 2024. L’Empoli, intanto, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per acquistare Vicario, stando a quanto riportato oggi da ‘La Nazione’, serviranno almeno 20 milioni. Cifra, questa, destinata a lievitare alla luce del forte interessamento mostrato dalle 3 big della Serie A. Il presidente Fabrizio Corsi: quella del portiere rischia di diventare la cessione più remunerativa nella storia dei toscani.