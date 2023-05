Calciomercato Roma, pressing Juve: affondo anche senza coppe

La Roma sonda i mercati, alla ricerca di rinforzi da prendere in estate. Uno degli obiettivi gradisce però il trasferimento in una rivale.

La Roma, a prescindere da quella che sarà la decisione finale di José Mourinho, in estate proverà a rinforzare la rosa in modo tale da renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. Il direttore generale Tiago Pinto, in particolare, ha iniziato a scandagliare vari campionati oltre alla Serie A.

In Premier League, ad esempio, i riflettori sono puntati su Youri Tielemans. Il belga, al termine della stagione, lascerà a parametro zero il Leicester: una vera e propria occasione di mercato, che ha attirato anche l’attenzione della Juventus e del Real Madrid. Sempre in Inghilterra milita Jefferson Lerma che, fin qui, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo ricevuta dalla dirigenza del Southampton. I contatti proseguiranno, ma intanto il manager giallorosso ha cominciato a pregustare l’idea di prenderlo a parametro zero.

In Bundesliga gioca invece Daichi Kamada, anche lui in scadenza il 30 giugno. A gennaio, per lui, si era fatto avanti il Borussia Dortmund ma le avances dei neroverdi sono state gelate dallo stesso centrocampista, intenzionato a lasciare la Germania. Il Benfica, in questi giorni, si è portato in pole position ma la corsa è ben lungi dall’essere conclusa. In Italia, infine, Pinto ha messo nel mirino Tommaso Baldanzi, Morten Hjulmand e Davide Frattesi.

Roma, Frattesi gradisce la Juventus

Il centrocampista del Sassuolo, autore di 6 reti in 34 apparizioni complessive, ambisce a trasferirsi in un top club. Gli emiliani proveranno ad accontentarlo, a patto di ricevere un’offerta non inferiore ai 40 milioni. Pinto tenterà di abbassare la quota chat inserendo nell’operazione qualche giovane della primavera giallorosso ma il colpo si preannuncia comunque complicato.

Il motivo è da ricercare nel fatto che Frattesi è pronto a dire di “sì” alla Juventus anche in caso di mancata partecipazione dei bianconeri alle coppe europee. Ecco perché la Vecchia Signora, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, punterà forte su di lui in estate. Altrettanto complicata sono le strade che conducono agli altri due giocatori citati. Baldanzi può finire al Napoli, nell’ambito dell’operazione che consentirà a Pietro Accardi di diventare il nuovo direttore sportivo degli azzurri. Il danese, invece, piace in Premier League ed ha una valutazione di 20 milioni. Pinto riflette. Potenziare il centrocampo giallorosso non sarà affatto facile.