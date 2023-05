Calciomercato Roma, rifiuto e niente firma

Il general manager della Roma può tentare il colpo per quanto riguarda un obiettivo di calciomercato, che ha deciso il suo futuro

La Roma continua la sua marcia verso il calciomercato estivo, in cui dovranno arrivare diversi innesti per accontentare José Mourinho. L’allenatore giallorosso, infatti, vorrebbe sempre migliorare il livello della propria rosa nonostante i pochi fondi a disposizione. A peggiorare la situazione della società c’è anche la Uefa, che ha intenzione di far rispettare il Fair Play Finanziario, ma solo al club della Capitale.

Ci sono tante altre squadre che in questi anni hanno effettuato spese folli, basti pensare al Chelsea che ha speso 600 milioni in un stagione. La tagliola dell’organo calcistico europeo è pronta a colpire la Roma, con Pinto che dovrà muoversi soprattutto con i parametri zero. Questi sono stati protagonisti della scorsa campagna acquisti, che ha permesso di portare a Trigoria gente del calibro di Dybala, Matic e Belotti. In prestito, poi, è arrivato anche Gini Wijnaldum, approdato dal Paris Saint-Germain.

Pinto in questi mesi si è mosso e ha individuato diversi giocatori che potrebbero fare al caso del club. La maggior parte di questi sono in scadenza, come Houssem Aouar, che ha accettato la proposta della Roma. Un altro su cui il gm sta lavorando, con l’aiuto di Mourinho, è Evan Ndicka, ma con lui la questione sembra essere più complicata visto che c’è di mezzo il Barcellona.

Calciomercato Roma, contratto rifiutato e via libera Pinto

Oltre al centrocampo e alla difesa, però, da migliorare c’è anche l’attacco dove le punte non stanno rendendo bene. Tammy Abraham, infatti, ha segnato fino ad ora solo 8 gol in campionato e non sta rendendo per niente ai numeri della passata stagione. Chi sta deludendo ancora di più, poi, è Andrea Belotti, che è ancora a bocca asciutta.

Dietro di loro di solito ci sono Dybala e Pellegrini, ma Mourinho vorrebbe aumentare il numero di alternative prendendo un altro trequartista. Nel mirino di Pinto c’è Reiss Nelson, che come riporta Football Insider ha deciso il suo futuro. Il giocatore, infatti, ha rifiutato l’offerta dell’Arsenal che ha provato a rinnovare il contratto. Il giocatore vuole giocare di più e per questo ha deciso di dare picche ai Gunners.