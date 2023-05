Mourinho al PSG hanno già deciso: lo porta con sé

L’allenatore della Roma è finito nel mirino del club francese, che ha intenzione di strapparlo al club in vista della prossima stagione

Il futuro di Mourinho sulla panchina della Roma non è ancora sicuro, con diverse voci che lo vogliono lontano dalla Capitale. L’allenatore giallorossi, infatti, in questi mesi ha rifiutato diverse proposte arrivate sulla sua scrivania di Trigoria, ma in questi ultimi giorni un altro club è partito all’assalto. Si tratta del Paris Saint-Germain che ha deciso di separarsi da Galtier dopo appena un anno dal suo arrivo.

Fondamentale per José è il rinnovo del contratto che ancora non è arrivato. Il tecnico di Setubal, infatti, sperava di incontrare i Friedkin in questi mesi, ma per adesso Dan e Ryan ancora non hanno dato mandato per intavolare trattative con il portoghese. I messaggi per la proprietà sono stati diversi, ma in tutti questi mesi è stata preferita una strategia attendista, visto che l’accordo con José scade nel 2024.

Sulle sue tracce ci si sono messe Brasile e Portogallo già dallo scorso anno. Le due Federazioni calcistiche, infatti, sono state eliminate dal Mondiale in Qatar e per dare vita a un nuovo ciclo avevano pensato a Mourinho. José, però, ha rifiutato ogni avances, come successo con il Chelsea. I Blues hanno passato un periodo nero con la guida di Graham Potter, che ha portato la squadra all’11° posto in classifica. Visto questo risultato, la proprietà ha deciso di esonerare l’ex Birghton e prendere Lampard come traghettatore.

Mourinho al PSG, Al Khelaifi ha pronta l’alternativa

Anche l’Arabia ha cercato di prendere il portoghese offrendo anche un ingaggio faraonico. Ben 120 milioni in due anni per l’allenatore della Roma, che però ha rifiutato. Ora sulle sue tracce c’è il Paris Saint-Germain, che sembra fare sul serio per portare lo Special One in Francia.

Il piano di Al-Khelaifi è ben strutturato e come riportano Santi Aouna e Sebastien Denis, giornalisti sportivi transalpini, vede Thiago Motta come alternativa al tecnico della Roma. Inoltre, se lo Special One dovesse approdare nella capitale francese porterebbe con sé un giocatore. Si tratta di Sofiyan Amrabat, che al mondiale in Qatar si è fatto notare molto bene.