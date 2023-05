Mourinho, indizio sul futuro: “Non mi hanno trovato”

Mourinho, annuncio sul futuro da parte del tecnico prima della conferenza stampa in vista del Leverkusen: “Non mi hanno trovato”

Mourinho lascia la Roma. Mourinho è cercato dal Psg. Mourinho qua e Mourinho la. In questi ultimi giorni, soprattutto dopo la sua uscita contro il Monza, sul futuro di Mourinho si è detto tanto e di è scritto altrettanto. Soprattutto, negli ultimi giorni, si è parlato di quello che potrebbe essere il futuro dello Special One lontano da Trigoria con destinazione Parigi.

Da quelle parti Galtier sembra essere proprio arrivato al capolinea dopo aver vinto solamente la Ligue 1. Sì, manca poco per la matematica ma non è stata nemmeno così scontata come sembrava all’inizio dell’anno. Anche in Patria i parigini hanno avuto dei passi falsi e soprattutto non sono riusciti a superare gli ottavi di finale in Champions League, eliminati senza nemmeno troppi problemi dal Bayern Monaco. Ora, come detto, si è scritto di Mou già contattato, e come possibile nuovo tecnico dei parigini. Ma lo stesso, prima della conferenza stampa in vista del match di domani contro il Leverkusen, ha parlato così a Sky.

Mourinho, l’annuncio sul Psg

“Se mi cercano non mi hanno trovato” ha detto sorridendo lo Special One. “Non hanno parlato con me” ha confermato quindi il tecnico portoghese che, per il momento, ha lasciato andare tutte le voci di mercato. Non c’è nient’altro che pensiero che la Roma in questo momento, com’è giusto che sia d’altronde, visto che Mou è un professionista e da tale si deve comportare.

Lo è sempre stato, ma adesso in questo momento così particolare forse serve realmente qualcosa in più anche da parte sua. Dal suo carattere, dal sua carisma, dalla sua voglia di vincere e anche dal suo furore agonistico in panchina, quello che spesso aiuta a dare di più.