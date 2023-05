Roma-Bayer Leverkusen, contropiede Mourinho: “È una bugia”

Roma-Bayer Leverkusen, Mourinho sta parlando in conferenza stampa. Segui con noi, live, le parole del tecnico portoghese in vista del match di domani

Sta parlando in conferenza stampa, proprio in questo momento, e in vista del match di domani sera all’Olimpico, l’allenatore della Roma José Mourinho. Dopo diverso tempo il portoghese torna a presentare una partita. Quindi, l’attesa, per ascoltare le sue parole, è davvero tanta.

E c’è anche curiosità per capire se ci saranno annunci sulle condizioni di Dybala, che oggi ha lavorato con il resto del gruppo, e che di conseguenza potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Roma-Bayer Leverkusen, le parole di Mourinho

“Anche il Salisburgo è arrivato dalla Champions, l’Europa League è così, ed è per questo che diventa una competizione di altissimo livello. Abbiamo già fatto 12 partite e manca da superare questo ostacolo. Con tutti i problemi che abbiamo non regaleremo la partita al Bayer. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo e cercheremo di fare un risultato che ci permetta di giocarci il ritorno”.

“Si è scritto che all’intervallo della partita della primavera sono andato nello spogliatoio, che li ho motivati. Una vera bugia e non è rispettoso per gli allenatori della Primavera. Io sono andato nello spogliatoio, e il tecnico in seconda ha fatto il suo lavoro, io sono stato lì solo a sentire, e non ho detto una sola parola in relazione alla squadra. Non ho fatto niente e mi dispiace e anche dal punto di vista etico sarebbe una mancanza di rispetto”.

“Per Dybala la mia sensazione adesso è no. Ma non lo so. Non voglio dire che non gioca e poi domani gioca e dite che sono un bugiardo”.

“Loro hanno due infortunati e per loro non è un problema. Invece per noi ognuno che si fa male è un problema. In questa semifinale servirebbe il massimo potenziale e noi non lo siamo. Vediamo se lì possiamo avere qualche giocatore in più che ci possa aiutare”.

“La squadra senza problemi ha le qualità per stare seconda, terza, quarta, a pochi punti. Ogni volta che voi mi fate la domanda qual è l’obiettivo, io ho sempre detto lo stesso: dipende. Quando non abbiamo problemi, e siamo tutti, abbiamo qualità. Non abbiamo però 25 giocatori uguali“.

“Non c’è nessuna accusa a nessuno. Noi abbiamo dei limiti e sappiamo che Solbakken non è entrato in lista UEFA per il Fair Play. Quando hai stanchezza e infortuni sappiamo che è difficile arrivare. Nella mia esperienza, anche quando eravamo lì, Paulo che segnava e Smalling giocava da Dio, dicevo di stare tranquilli perché non sapevamo cosa sarebbe successo. La voce dell’esperienza mi dice questo. L’Inter ha chiuso con Darmian e giocava Dimarco e Gosens infortunato. Io avevo Missori e Faticanti. Se noi a dicembre eravamo fuori, oggi ti dico che eravamo secondi in Italia. Noi siamo vittima del bene che i ragazzi hanno fatto durante la stagione”.

“Il gruppo è prontissimo. Il problema che ho domani è che tutti vogliono venire in panchina e non ne posso portare quindici. Oggi non facciamo nemmeno il ritiro, siamo pronti. Ci vediamo direttamente domani. Abbiamo lavorato tatticamente e domani decidiamo chi gioca. Siamo preparatissimi”.

“Mi fa piacere rivedere Xabi Alonso, non lo vedo da tanti anni. Ho avuto un rapporto fantastico allenatore-giocatore. Mi farà piacere enorme stare con lui prima e dopo la partita. Durante non mi cambia nulla. Se non sbaglio Xabi è stato allenato anche da Benitez, da Ancelotti, da Guardiola e da me. E anche altri. Che prenda più di uno o di altro o che da nessuno è normale. La sua squadra è che ho visto quest’anno giocare in Europa, la più brava di tutte giocare in contropiede. Se poi gli piace giocare in un altro modo è un’altra cosa, ma dimostra di essere pragmatico. Gioca in base alle qualità dei suoi giocatori. Ne ha alcuni che potrebbero fare i 100 metri con Jacobs. E in contropiede è impossibile fermarli”.

“Smalling? Non me lo aspetto per le prossime tre partite. Magari succede. Se arriviamo a Budapest lui viene con noi”.