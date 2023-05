Roma-Bayer, recupero lampo Dybala: il verdetto ufficiale

Roma-Bayer Leverkusen, giallorossi in campo a Trigoria per la rifinitura. Alla vigilia della semifinale di Europa league arriva il verdetto ufficiale sul recupero di Dybala e non solo

Vigilia della semifinale di andata di Europa League in casa Roma. La squadra allenata da José Mourinho tornerà in campo domani sera allo stadio Olimpico, per il primo atto della sfida ai tedeschi del Bayer Leverkusen. La Roma è a caccia di riscatto in Europa dopo quattro gare senza vittorie in campionato, segnate dalla sfortuna e da tanti nuovi infortuni con cui fare i conti per lo Special One.

Nelle scorse ore era scattato un nuovo allarme legato alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino aveva subito un duro colpo alla caviglia durante la sfida in casa dell’Atalanta. Nella giornata di ieri aveva svolto solo sedute di fisioterapia, dopo che lunedì aveva nuovamente avvertito fastidio nella zona colpita duramente dal difensore orobico Palomino. Proprio in questi minuti è iniziata la rifinitura della Roma in quel di Trigoria. Alla vigilia della sfida d’andata contro il Bayer Leverkusen ecco il verdetto ufficiale sul recupero della ‘Joya’ in casa giallorossa e non solo.

Roma-Bayer, rifinitura giallorossa a Trigoria: ci sono Dybala e Wijnaldum

Paulo Dybala è presente con il resto della squadra nella rifinitura di Trigoria. L’attaccante argentino ha iniziato la seduta di allenamento della vigilia insieme al resto dei compagni, al pari del centrocampista Gini Wijnaldum. José Mourinho può tirare un doppio sospiro di sollievo in vista della sfida europea.

Gara europea in cui Paulo Dybala vuole far di tutto per dare il suo apporto alla Roma. La qualificazione alle semifinali di Europa League porta il suo marchio, impresso con la rete pesantissima siglata contro il Feyenoord. Dopo aver gestito le forze nelle ultime uscite negative dei giallorossi la ‘Joya’ vuole tornare al meglio per la sfida europea. Presente nella rifinitura di Trigoria anche Gini Wijnaldum, che si era fermato per infortunio durante la sfida Roma-Udinese. Ecco il video del nostro inviato dal centro sportivo giallorosso: