Roma-Bayer, Mourinho in ansia per Dybala

L’allenatore della Roma continua ad aggiungere numeri a quelli già alti degli infortuni in vista della gara con il Bayer Leverkusen

Domani c’è la partita più importante della stagione per la Roma che affronta in semifinale di Europa League il Bayer Leverkusen. I tedeschi sono l’ultimo ostacolo prima della finale e per affrontarli tutti i tifosi giallorossi hanno fatto a gara per acquistare uno dei 65.000 biglietti disponibili per la gara. In poche ore la fila virtuale sul sito della società aveva toccato già cifre record, con 46mila utenti collegati a un’ora dall’apertura della vendita libera.

José Mourinho potrà di sicuro contare sul dodicesimo uomo in campo, ma è proprio sul rettangolo verde che è in emergenza. I tifosi sono sempre stati al fianco della squadra, mentre nella rosa si contano diversi infortuni. Ai box, infatti, ci sono quasi tutti i difensori presenti in rosa, con tre centrali su cinque fermi ai box. Gli unici che sono in grado di giocare sono Gianluca Mancini e Roger Ibanez, che nell’ultima gara ha dimostrato un po’ di stanchezza mancando di lucidità.

Ciò che preoccupa di più, però, è la condizione fisica di Paulo Dybala, che ha saltato le ultime gare per un problema al flessore e alla caviglia. L’intervento di Palomino a forbice sulle gambe dell’argentino ha lasciato i suoi strascichi, col centrale che è stato solamente ammonito per un intervento di quella irruenza e pericolosità.

Roma-Bayer, fiato sospeso per Dybala

La situazione dell’argentino è da valutare, ma tutti sperano di poterlo recuperare in vista della partita di domani allo Stadio Olimpico. La situazione, però, non è delle migliori e lo scenario che si prospetta non sembra essere molto positivo per i giallorossi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’argentino ha avuto una ricaduta e lunedì non si è allenato. La Joya, infatti, ha passato gran parte del tempo con i fisioterapisti di Trigoria per cercare di recuperare dal fastidio alla caviglia. L’obiettivo è farlo giocare senza allenarsi, in modo da non affaticare la gamba. Chi non ci potrebbe non esserci contro il Baywr Leverkusen è Gini Wijnaldum, che sembrava poter rientrare prima, invece, ha rallentato il suo ritorno. Infine, Kumbulla è stato operato e tornerà non prima di novembre.