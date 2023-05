Roma-Bayer, convocati ufficiali: assenza last minute in attacco

L’allenatore ha deciso quali saranno i giocatori che prenderanno parte alla semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen

Domani c’è la partita più importante della stagione per la Roma che allo Stadio Olimpico cercherà di ottenere un buon risultato nella semifinale di Europa League. Avversario dei giallorossi è il Bayer Leverkusen, che rappresenta l’ultimo ostacolo per la finale del torneo targato Uefa. Per la gara Mourinho potrà contare su un gran numero di tifosi, con i romanisti che non si sono fatti pregare e hanno assaltato i botteghini virtuali.

La fila per acquistare un biglietto per la partita ha toccato quote elevate, con circa 46mila utenti collegati a due ore dall’apertura della vendita libera. Un amore incondizionato che dimostra come i giallorossi seguano sempre la Roma in ogni circostanza. Il numero di sold out, infatti, fa scalpore da un anno, quando l’impianto del Foro Italico ha cominciato a riempirsi fino a non rendere seggiolini disponibili. Il dodicesimo uomo, quindi ci sarà. Chi invece manca a Mourinho sono i giocatori.

Sono parecchi quelli che salteranno la partita per infortunio, con Marash Kumbulla che è stato operato nella giornata di oggi per l’infortunio rimediato contro il Milan. L’albanese, infatti, è stato sottoposto a un intervento al ginocchio che sembra essere andato bene. Oltre a lui mancano anche Rick Karsdorp, Chris Smallling e Diego Llorente che hanno lasciato il reparto arretrato ridotto all’osso, senza contare Dybala.

Roma-Bayer, i convocati ufficiali: non è neanche in panchina

Un momento non facile per lo Special One, che si trova ad affrontare anche tuti i dubbi sul suo futuro. La permanenza nella Capitale, infatti, non sembra così scontata, ma per adesso nella sua mente c’è solo la partita contro i tedeschi, che hanno già reso ufficiali i 25 giocatori che utilizzeranno.

Come si legge nella nota ufficiale, c’è un’esclusione a sorpresa: si tratta di Karim Bellarabi, che non è stato portato neanche in panchina dall’allenatore del club. Il centrocampista offensivo tedesco è finito ai margini della rosa già da qualche partita e nell’ultima è entrato solo all’89’. Un allontanamento che fa scalpore, visto che il trentatreenne è sempre stato un punto di riferimento della squadra. Ora non ci sarà e non potrà affrontare la Roma in semifinale.