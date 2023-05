Roma, infortunio Smalling: corsa contro il tempo per il Bayer

Infortunio Smalling, è corsa contro il tempo in casa Roma per il recupero del difensore inglese. L’obiettivo è il recupero per il Bayer Leverkusen

L’infermeria della Roma si è riempita nel momento più delicato della stagione. Domani sera i giallorossi torneranno in campo allo stadio Olimpico, per disputare la semifinale di andata di Europa League. In attesa della sfida contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, guidati da Xabi Alonso, il tecnico della Roma deve fare i conti con numerose assenza in vista della gara europea. Ecco le ultime sulle condizioni di Chris Smalling, fermo per una lesione muscolare rimediata durante la sfida contro il Feyenoord.

I numeri parlano chiaro e sottolineano l’importanza del centrale difensivo inglese nel pacchetto arretrato della Roma. Dall’infortunio del numero 6 in avanti la squadra giallorossa ha subito 7 gol in quattro gare di campionato, più la rete subita dal Feyenoord pochi minuti dopo lo stop del centrale difensivo. L’ex Manchester United è stato fin qui una colonna della difesa della Roma, ed il suo recupero appare fondamentale in vista della volata finale della stagione. Non riuscirà ad esserci domani, per la sfida di andata delle semifinali di Europa League, ma ha comunque messo nel mirino il Bayer Leverkusen per tornare a disposizione di José Mourinho.

Recupero Smalling, obiettivo ritorno col Bayer: le ultime sul numero 6

Il difensore inglese vuole rientrare per la sfida di ritorno in casa dei tedeschi. L’obiettivo di Chris Smalling e dello staff sanitario della Roma è quello di recuperare il numero 6 in tempo per la data del 18 maggio. Ecco cosa filtra da Trigoria sulle condizioni fisiche del centrale difensivo di José Mourinho.

Corsa contro il tempo per rientrare nel ritorno delle semifinali di Europa League. Chris Smalling sta bruciando le tappe per recuperare in vista della gara in casa del Bayer Leverkusen e c’è un piano ad hoc per il numero 6. Secondo quanto riferito dal giornalista Checco Oddo Casano, il centrale inglese sta lavorando diverse ore al giorno per tornare a disposizione per la prossima settimana. Le sensazioni da Trigoria sono positive, Smalling vuole tornare protagonista in questo finale di stagione.