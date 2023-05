Calciomercato Roma, accordo e visite mediche: nuovo colpo a zero

Calciomercato Roma, Tiago Pinto brucia le tappe prima della finestra estiva. Nuovo colpo a zero per il dirigente portoghese: cifre dell’accordo e visite mediche

Questa sera la Roma torna in campo allo stadio Olimpico, per la semifinale d’andata di Europa League. Il primo atto della sfida al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è l’occasione per cercare riscatto dopo quattro gare senza vittorie in campionato. José Mourinho sogna di conquistare la seconda finale europea consecutiva sulla panchina giallorossa. In parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, il dirigente portoghese sembra aver chiuso un altro colpo a parametro zero per la prossima stagione.

Dopo aver messo le mani sul colpo Aouar a centrocampo Tiago Pinto non si ferma. Il dirigente portoghese sembra vicinissimo a chiudere un altro colpo a parametro zero dopo il calciatore classe ’98, che si libera in scadenza di contratto dal Lione. Aouar aveva svolto le visite mediche con la Roma nel periodo di Pasqua, nei giorni scorsi è arrivata anche la notizia dell’accordo tra i giallorossi ed il centrocampista per un contratto quinquennale. Pinto ha bruciato l’ampia concorrenza per assicurarsi il calciatore algerino e la stessa dinamica sta avvicinando sempre più un nuovo colpo in difesa.

Calciomercato Roma, cifre dell’accordo con Ndicka: spuntano anche le visite mediche

Non era sfuggito l’incontro dei giorni scorsi tra José Mourinho ed i rappresentanti del calciatore Evan Ndicka. Difensore centrale mancino, classe ’99, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. E dopo la stretta di mano tra lo Special One ed i procuratori del difensore francese emergono nuovi dettagli che avvicinano il calciatore alla corte della Roma.

Secondo quanto scrive il giornalista Francesco Balzani ci sarebbe già una bozza di accordo tra Ndicka e la Roma. Tiago Pinto è pronto a chiudere un nuovo colpo a costo zero per rafforzare il pacchetto arretrato dei giallorossi. Il francese dovrebbe firmare un contratto quadriennale da due milioni di euro più bonus. Inoltre si parla anche di prime visite mediche già sostenute presso una clinica di fiducia dei Friedkin, indiscrezione non confermata ufficialmente. Un nuovo colpo a parametro zero è dietro l’angolo per la Roma del futuro.