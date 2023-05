Calciomercato Roma, c’è già l’offerta: contratto fino al 2027

Il general manager della Roma potrebbe perdere terreno per un obiettivo di calciomercato, finito nel mirino di un altro club

La Roma si sta muovendo da diverso tempo per infiammare il calciomercato estivo. Tiago Pinto sta scrutando il panorama per cercare di individuare i migliori giocatori disponibili che il mercato possa offrire. In vista della prossima annata, sia i Friedkin, sia Mourinho hanno intenzione di lottare peer palcoscenici migliori rispetto a quelli per cui sta competendo adesso la squadra.

Per farlo, il percorso passerà per forza per la campagna acquisti estiva, in cui dovranno essere trattenuti i giocatori migliori presenti in rosa. I contratti in scadenza sono diversi e c’è da risolvere la questione Dybala. L’attaccante argentino, infatti ha una clausola rescissoria irrisoria rispetto alle sue qualità in campo. Vista la sua centralità nel progetto giallorosso, è fondamentale eliminare questa possibilità di lasciare la squadra a costo ridotto. Così Pinto sta studiando il rinnovo a cifre ben più alte.

Molto importanti saranno le cessioni, così come gli acquisti a parametro zero. Questi ultimi hanno infiammato la campagna acquisti dello scorso anno e, vista la spada di Damocle della Uefa che pende sulla testa della Roma, torneranno di moda anche tra poche settimane. Il primo giocatore che sembra aver abbracciato il progetto giallorosso è Houssem Aouar, in arrivo dal Lione.

Calciomercato Roma, lo vogliono a zero: contratto di 4 anni

I reparti da migliorare sono diversi e non solo il centrocampo. In difesa c’è penuria di interpreti, con Diego Llorente che è in prestito dal Leeds. Il riscatto per lo spagnolo è fissato a 18 milioni, una cifra molto elevata e che difficilmente la Roma spenderà per un centrale.

Un connazionale di Llorente, poi, è finito nel mirino della Roma. Si tratta di Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica che è in scadenza di contratto a giugno. Prenderlo per migliorare la situazione sulle fasce sarebbe fondamentale per i giallorossi, che hanno i giocatori contati. Grimaldo, però, ha attirato l’attenzione anche di altre squadre. Secondo quando riporta As.com, infatti, la Real Sociedad ha fatto passi concreti per prenderlo e ha offerto un contratto di circa 3 o 4 anni. I contatti tra la società basca e il giocatore sono stati avviati e Pinto potrebbe perdere uno dei suoi obiettivi.