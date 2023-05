Inaugurazione Stadio della Roma, spunta la data

La Roma ha incassato con piacere l’interesse pubblico per lo stadio che è stato approvato dalla Giunta di Gualtieri

La Roma ci sta provando da anni e ora sembra finalmente essere a un passo dall’inizio dei lavori per lo Stadio della Roma. I primi progetti risalgono al tempo di Dino Viola, che ha cercato di dare una nuova casa ai giallorossi. Dopo ci hanno provato anche altri presidenti con il tentativo di James Pallotta che è stato il più recente prima di quello dei Friedkin. I diversi cambi di sindaco sono stati il vero problema, avendo sempre rallentato i vari progetti.

Pallota, poi, ha speso ben 10 anni e tanti milioni spesi tra architetti e avvocati nel tentativo di sbloccare la situazione a Tor di Valle. A bloccare l’impianto, che prevedeva una serie di edifici da costruire intorno allo stadio, ma anche un progetto per il trasporto pubblico, ci hanno pensato diversi elementi. Primo su tutti il vecchio e fatiscente Ippodromo che sorge nella zona, che è stato considerato un bene prezioso, nonostante la struttura sia in disuso da decenni.

Di traverso al socio dei Boston Celtics ci hanno pensato anche le rane che vivono nella zona e che avrebbero subito danni dalla costruzione dello Stadio. Quello che stanno progettando i Friedkin sorgerà a Pietralata nei pressi dell’Ospedale Pertini e ha incassato l’approvazione dell’interesse pubblico.

Stadio della Roma, Veloccia: “Bisogna avere pazienza”

Un passo importante che permetterà di continuare con l’iter per portare finalmente la città di Roma come le altre europee. Sono molti, infatti, gli stadi che sorgono nelle altre capitali del continente, basti pensare a Londra che ne ha ben tredici. La Capitale, invece, ne ha solo due e uno, il Flaminio, è in disuso e in stato di abbandono.

Un importante anticipazione sul progetto è stato dato dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia che intervistato da Repubblica ha confessato: “Stadio pronto per il centenario? Perché no. Si tratta di un investimento da 528 milioni di euro, un’opera complessa. Siamo davanti a un traguardo ambizioso ma anche stimolante“. Parole che lasciano sognare i tifosi della Roma, che sperano di avere l’impianto pronto in quattro anni.